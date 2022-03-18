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Присяжная 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Присяжная
Киноафиша Сериалы Присяжная Сезоны Сезон 1

Присяжная 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Присяжная»

В 1 сезоне сериала «Присяжная» супруга влиятельного бизнесмена Елена Меглицкая входит в состав присяжных заседателей. В зале суда рассматривается дело о серии заказных убийств, вызвавшее широкий общественный резонанс. В совершении преступлений обвиняют человека, с которым Меглицкая когда-то состояла в романтической связи. Желая помочь бывшему возлюбленному, она отдает свой голос в пользу оправдательного приговора, и он становится решающим. Спустя некоторое время героиня понимает, что из-за нее на свободе теперь разгуливает опасный преступник. Она решает помочь следствию и доказать его вину.

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Список серий 1-го сезона сериала «Присяжная» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 марта 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 марта 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 марта 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 марта 2022
График выхода всех сериалов
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