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Постер к сериалу Между ними
Постер к сериалу Между ними
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Между ними
Между ними (2022 - …) Cheaters 18+
Год выпуска 2022
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 10 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Британский комедийно-драматический сериал «Между ними» – это история о том, какие последствия может иметь случайная сексуальная связь. Фола и Джош впервые повстречались в аэропорту. Оба узнали, что их рейсы отменены, и решили скоротать время в баре. Напившись, молодые люди переместились в гостиничный номер и занялись любовью. На следующий день, торопясь на самолет, они признались друг другу, что оба находятся в отношениях, и их ночь была ошибкой. Фола и Джош пока не знают, что это не последняя их встреча...

Между ними - трейлер
Между ними
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Bronwyn James
Сьюзан Уокома
Сьюзан Уокома
Калли Кук
Джош МакГуайр
Джек Фокс
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Между ними - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 18 эпизодов
 
Кадры из сериала
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