Британский комедийно-драматический сериал «Между ними» – это история о том, какие последствия может иметь случайная сексуальная связь. Фола и Джош впервые повстречались в аэропорту. Оба узнали, что их рейсы отменены, и решили скоротать время в баре. Напившись, молодые люди переместились в гостиничный номер и занялись любовью. На следующий день, торопясь на самолет, они признались друг другу, что оба находятся в отношениях, и их ночь была ошибкой. Фола и Джош пока не знают, что это не последняя их встреча...