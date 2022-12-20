Меню
Новости о сериале «God of War»

Новости о сериале «God of War» Вся информация о сериале
Босс Amazon обещает, что сериал по видеоигре God of War будет верен первоисточнику
Босс Amazon обещает, что сериал по видеоигре God of War будет верен первоисточнику Проект должен понравиться как геймерам, так и обычным зрителям.
20 декабря 2022 16:34
Amazon готовит сериал по видеоигре God of War
Amazon готовит сериал по видеоигре God of War Проектом будет заниматься шоураннер «Колеса времени» и сценаристы «Железного человека».
15 декабря 2022 13:15
