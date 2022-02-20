Украинский комедийно-мелодраматический мини-сериал «Принцесса из Горошино» – это история о молодой актрисе, которая едет в поселок Горошино. Она хочет вжиться в образ и почувствовать себя героиней будущей картины. Примечательно, что это первая серьезная роль Марины в кино. Кроме того, до настоящего момента она никогда не была ни в одной деревне. Теперь девушке кажется, что она оказалась на другой планете. Актриса пока не догадывается, что скоро угодит в крупные неприятности. Ее обвинят в похищении картины.