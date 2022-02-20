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Киноафиша Сериалы Принцесса из Горошино
Принцесса из Горошино (2022 - 2022) Принцесса из Горошино 16+
Год выпуска 2022
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал Україна
Телеканал Домашний
Продолжительность 2 часа 56 минут
О чем сериал

Украинский комедийно-мелодраматический мини-сериал «Принцесса из Горошино» – это история о молодой актрисе, которая едет в поселок Горошино. Она хочет вжиться в образ и почувствовать себя героиней будущей картины. Примечательно, что это первая серьезная роль Марины в кино. Кроме того, до настоящего момента она никогда не была ни в одной деревне. Теперь девушке кажется, что она оказалась на другой планете. Актриса пока не догадывается, что скоро угодит в крупные неприятности. Ее обвинят в похищении картины.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дмитрий Гаврилов
Виктория Литвиненко-Ясиновская
Юрий Фелипенко
Федор Гуринец
Федор Гуринец
Андрей Саминин
Андрей Саминин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Принцесса из Горошино - Сезон 1 Сезон 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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