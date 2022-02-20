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Принцесса из Горошино 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Принцесса из Горошино
Киноафиша Сериалы Принцесса из Горошино Сезоны Сезон 1

Принцесса из Горошино 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Принцесса из Горошино»

В 1 сезоне сериала «Принцесса из Горошино» в центре событий оказывается молодая актриса по имени Марина. Она получает свою первую большую роль в полнометражной картине. Чтобы вжиться в образ своего персонажа, девушка отправляется в деревню под названием Горошино. Будучи городской жительницей, Марина пребывает в шоке от местного уклада и образа жизни. Она чувствует себя пришельцем, прибывшим в эти края с другой планеты. При этом девушка даже не догадывается, что внешне похожая на нее аферистка похитила у миллиардера Базаревича дорогостоящее полотно. После этого начинается настоящая неразбериха...

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Список серий 1-го сезона сериала «Принцесса из Горошино» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 февраля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 февраля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 февраля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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