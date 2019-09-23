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Сделано в Италии 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Сделано в Италии
Киноафиша Сериалы Сделано в Италии Сезоны Сезон 1

Made in Italy 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сделано в Италии»

В 1 сезоне сериала «Сделано в Италии» в центре событий оказывается молодая девушка из семьи итальянских эмигрантов. У родителей Ирены не хватает денег, чтобы оплатить обучение в колледже, и девушка отправляется искать работу. Ей посчастливилось поступить на службу в модный журнал «Appeal». Спустя некоторое время Ирена увлекается дизайном одежды по-настоящему. По счастливой случайности это время приходится на период небывалого расцвета итальянской моды. Она встречает модельеров, которые полны решимости потеснить Францию на международном рынке и стать законодателями моды на мировом уровне.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Сделано в Италии» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
23 сентября 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
23 сентября 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 сентября 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
23 сентября 2019
Сезон 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
23 сентября 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
23 сентября 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
23 сентября 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
23 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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