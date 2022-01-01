Украинский мелодраматический сериал «Тонкая работа» – это история о женщине по имени Лина. Ее муж Борис мечтал состояться как бизнесмен, но за его нереализованные амбиции пришлось расплачиваться героине. Семья погрязла в долгах, а между супругами назрел серьезный конфликт, который однажды закончился уходом Бориса из дома. Спустя некоторое время Лина лишается работы, а в ее квартиру приходят коллекторы, которые не могут найти Бориса. Женщине приходится идти на крайние меры, чтобы обеспечить себя и свою дочь.