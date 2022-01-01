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Киноафиша Сериалы Тонкая работа
Тонкая работа (2022 - …) Тонкая работа 16+
Год выпуска 2022
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
О чем сериал

Украинский мелодраматический сериал «Тонкая работа» – это история о женщине по имени Лина. Ее муж Борис мечтал состояться как бизнесмен, но за его нереализованные амбиции пришлось расплачиваться героине. Семья погрязла в долгах, а между супругами назрел серьезный конфликт, который однажды закончился уходом Бориса из дома. Спустя некоторое время Лина лишается работы, а в ее квартиру приходят коллекторы, которые не могут найти Бориса. Женщине приходится идти на крайние меры, чтобы обеспечить себя и свою дочь.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ольга Радчук
Ольга Радчук
Ольга Гришина
Ольга Гришина
Владимир Заец
Александра Сизоненко
Александра Сизоненко
Анастасия Цымбалару
Анастасия Цымбалару
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Тонкая работа - Сезон 1 Сезон 1
TBA,
 
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