Во 2 сезоне сериала «Бэкстрем» история о грубом и вспыльчивом детективе с самым высоким процентом раскрываемости убийств продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне Эверт Бэкстрем расследовал дело, связанное с обнаруженным на необитаемом острове черепом. Бойскаут Эдвин нашел останки, которые принадлежат женщине по имени Джайди, получившей пулевое ранение в голову. Обстоятельства ее гибели загадочны. Бэкстрем собирался допросить вдовца Дэниела, но коллега остановил его, ведь это весьма деликатный вопрос. В это же время следственная группа в Стокгольме отправилась по другому следу в поисках исчезнувшей азиатки Ми Ми.