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Бекстрём 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Бекстрём
Киноафиша Сериалы Бекстрём Сезоны Сезон 2

Bäckström
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 28 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Бекстрём»

Во 2 сезоне сериала «Бэкстрем» история о грубом и вспыльчивом детективе с самым высоким процентом раскрываемости убийств продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне Эверт Бэкстрем расследовал дело, связанное с обнаруженным на необитаемом острове черепом. Бойскаут Эдвин нашел останки, которые принадлежат женщине по имени Джайди, получившей пулевое ранение в голову. Обстоятельства ее гибели загадочны. Бэкстрем собирался допросить вдовца Дэниела, но коллега остановил его, ведь это весьма деликатный вопрос. В это же время следственная группа в Стокгольме отправилась по другому следу в поисках исчезнувшей азиатки Ми Ми.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Бекстрём График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
28 февраля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
28 февраля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
7 марта 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
14 марта 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
21 марта 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
28 марта 2022
График выхода всех сериалов
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