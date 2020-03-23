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Бекстрём 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бекстрём
Киноафиша Сериалы Бекстрём Сезоны Сезон 1

Bäckström
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бекстрём»

В 1 сезоне сериала «Бэкстрем» в центре событий оказывается детектив Эверт Бэкстрем. Этот беспощадный сыщик, обладающий весьма вспыльчивым характером, страдающий лишним весом и тягой к саморазрушению, входит в команду криминалистов, которые занимаются расследованием самых сложных случаев. Его нестандартные методы раскрытия преступлений часто заходят за черту законности. Однако Эверт всегда добивается успеха, чем весьма гордится. Однако найденные человеческие останки на необитаемом острове даже Бэкстрема смогли поставить в тупик. Детектив столкнется с загадкой, которая заставит его изрядно поломать голову.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Бекстрём График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
23 марта 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
23 марта 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
30 марта 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
6 апреля 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
13 апреля 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
20 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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