В 1 сезоне сериала «Бэкстрем» в центре событий оказывается детектив Эверт Бэкстрем. Этот беспощадный сыщик, обладающий весьма вспыльчивым характером, страдающий лишним весом и тягой к саморазрушению, входит в команду криминалистов, которые занимаются расследованием самых сложных случаев. Его нестандартные методы раскрытия преступлений часто заходят за черту законности. Однако Эверт всегда добивается успеха, чем весьма гордится. Однако найденные человеческие останки на необитаемом острове даже Бэкстрема смогли поставить в тупик. Детектив столкнется с загадкой, которая заставит его изрядно поломать голову.