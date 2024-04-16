Меню
Внешние сферы
Джош Бролин борется за свою семью в трейлере второго сезона фантастического вестерна «Внешние сферы»
Сериал повествует о драматических событиях, которые следуют за появлением на пастбище черной дыры, которая, вероятно, является порталом в прошлое.
Написать
16 апреля 2024 11:21
Мистический вестерн «Внешние сферы» с Джошем Бролином продлен на второй сезон
По сюжету, маститый ковбой обнаруживает на своем ранчо загадочный портал во времени.
Написать
7 октября 2022 11:21
Имоджен Путс: лучшие фильмы в карьере британской актрисы
К 33-м годам на счету актрисы уже несколько десятков ролей.
Написать
19 августа 2022 12:52
Владелец ранчо Джош Бролин сталкивается с мистической угрозой в новом трейлере сериала «Внешние сферы»
Шоу станет новым амбициозным телепроектом в жанре вестерна.
Написать
6 апреля 2022 12:45
Ковбой Джош Бролин неистово молится в первом трейлере мистического вестерн-сериала «Внешние сферы»
Бролин играет маститого землевладельца, над семьей которого нависла неведомая угроза.
Написать
10 марта 2022 13:01
