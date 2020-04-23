В 1 сезоне сериала «Ghost in the Shell: SAC_2045» действие происходит в 2045 году. Это время, когда люди уже меняют свои органы на современные кибернетические аналоги. Активное развитие искусственного интеллекта приводит мир в состояние, которое получило название «Устойчивая война». Членам Девятого отдела, которые занимаются защитой человечества от киберпреступности, достается непростое задание – отыскать и ликвидировать «постчеловека». Это существо, по всем параметрам превосходящее киборгов, представляет всемирную угрозу. Его силы поистине могущественны и крайне разрушительны.