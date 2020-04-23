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Призрак в доспехах: SAC_2045 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Призрак в доспехах: SAC_2045
Киноафиша Сериалы Призрак в доспехах: SAC_2045 Сезоны Сезон 1

Ghost in the Shell: SAC_2045 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Призрак в доспехах: SAC_2045»

В 1 сезоне сериала «Ghost in the Shell: SAC_2045» действие происходит в 2045 году. Это время, когда люди уже меняют свои органы на современные кибернетические аналоги. Активное развитие искусственного интеллекта приводит мир в состояние, которое получило название «Устойчивая война». Членам Девятого отдела, которые занимаются защитой человечества от киберпреступности, достается непростое задание – отыскать и ликвидировать «постчеловека». Это существо, по всем параметрам превосходящее киборгов, представляет всемирную угрозу. Его силы поистине могущественны и крайне разрушительны.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Призрак в доспехах: SAC_2045 График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
НЕТ ШУМА – НЕТ ЖИЗНИ. Стабильная война NO NOISE NO LIFE - Sustainable War
Сезон 1 Серия 1
23 апреля 2020
НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. Разделенные стеной AT YOUR OWN RISK - Divided by a Wall
Сезон 1 Серия 2
23 апреля 2020
ОДИНОЧКИ. Пропавшие без вести MAVERICK - MIA
Сезон 1 Серия 3
23 апреля 2020
РАЗМЕННАЯ ПЕШКА. Чужаки SACRIFICIAL PAWN - Emissary from the Divide
Сезон 1 Серия 4
23 апреля 2020
ПАТРИК ХЬЮДЖ. Дар от бога PATRICK HUGE - Gift from God
Сезон 1 Серия 5
23 апреля 2020
РАЗОБЛАЧЕНИЕ. Квантованный госпел DISCLOSURE - Quantized Gospel
Сезон 1 Серия 6
23 апреля 2020
ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ. Первое ограбление банка PIE IN THE SKY - First Bank Robbery
Сезон 1 Серия 7
23 апреля 2020
ВОССОЕДИНЕНИЕ. К чему привела смерть Тогусы? ASSEMBLE - What Came About as a Result of Togusa's Death
Сезон 1 Серия 8
23 апреля 2020
КРАЖА ЛИЧНОСТИ. Борьба в одиночку IDENTITY THEFT - The Lonely Struggle
Сезон 1 Серия 9
23 апреля 2020
ЛЮДИ В СЕТИ. Причины перегорания NET PEOPLE - Reasons Leading to Flameout
Сезон 1 Серия 10
23 апреля 2020
СИНДРОМ ВОСЬМИКЛАССНИКА. Революция 14-летних EDGELORD - The Revolution of the 14-year-olds
Сезон 1 Серия 11
23 апреля 2020
НОСТАЛЬГИЯ. Все станет Н. NOSTALGIA - All Will Become N
Сезон 1 Серия 12
23 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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