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Призрак в доспехах: SAC_2045 2020 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Призрак в доспехах: SAC_2045
Киноафиша Сериалы Призрак в доспехах: SAC_2045 Сезоны Сезон 2

Ghost in the Shell: SAC_2045 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Призрак в доспехах: SAC_2045»

Во 2 сезоне сериала «Ghost in the Shell: SAC_2045» продолжается история о членах Девятого отдела, которые превратились в наемных убийц и колесят по выжженной зноем и войной западной части Американских Штатов. Напомним, в предыдущем сезоне они столкнулись с невиданной доселе опасностью — постчеловеком, созданием, которое по силе своей многократно превосходит любого киборга. Возможно, его появление имеет непосредственное отношение к постлюдям. Только представители Девятого отдела смогут добраться до сути и найти ответ на этот вопрос. В финале Тогуса занимается анализом данных, конфискованных у Шимамару.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Призрак в доспехах: SAC_2045 График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
ПРИНЦИП ДОМИНО. Этот незадачливый Кукушкин DOMINO EFFECT / Silly Kukushkin
Сезон 2 Серия 1
23 мая 2022
НА ВОЛОСОК ОТ СМЕРТИ. Я здесь CLOSE CALL / I've Awoken
Сезон 2 Серия 2
23 мая 2022
ФАКТОР. 1A84 FACTOR / 1A84
Сезон 2 Серия 3
23 мая 2022
ВОСПОМИНАНИЯ. Рожденная на небесах MEMORIES / Born in Heaven
Сезон 2 Серия 4
23 мая 2022
КОМНАТА 101. Человек в поисках смысла ROOM 101 / Man's Search for Meaning
Сезон 2 Серия 5
23 мая 2022
ЭНЕРГИЯ «Н». Как создать независимое государство N-POWER / How to Build an Independent Nation
Сезон 2 Серия 6
23 мая 2022
ТОЧКА КОНТАКТА С ИСТИНОЙ. Мост надежды TRUTH POINT OF CONTACT / Bridge of Promise
Сезон 2 Серия 7
23 мая 2022
ПОЛУБОГ. Те, кто движется к божественному DEMI DEUS / Those Who Evolve Toward Divinity
Сезон 2 Серия 8
23 мая 2022
ПОСЛЕДНИЙ ОТДЫХ. Долгий сон LAST RESORT / A Long Slumber
Сезон 2 Серия 9
23 мая 2022
ОПЕРАЦИЯ «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Начинается бой OPERATION STANDOFF / The Battle Begins
Сезон 2 Серия 10
23 мая 2022
АПОКАЛИПСИС. Луна над руинами замка DOOMSDAY / The Moon over the Ruined Castle
Сезон 2 Серия 11
23 мая 2022
ДВОЕМЫСЛИЕ. Граница событий DOUBLE THINK / Event Boundary
Сезон 2 Серия 12
23 мая 2022
График выхода всех сериалов
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