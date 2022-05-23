Во 2 сезоне сериала «Ghost in the Shell: SAC_2045» продолжается история о членах Девятого отдела, которые превратились в наемных убийц и колесят по выжженной зноем и войной западной части Американских Штатов. Напомним, в предыдущем сезоне они столкнулись с невиданной доселе опасностью — постчеловеком, созданием, которое по силе своей многократно превосходит любого киборга. Возможно, его появление имеет непосредственное отношение к постлюдям. Только представители Девятого отдела смогут добраться до сути и найти ответ на этот вопрос. В финале Тогуса занимается анализом данных, конфискованных у Шимамару.