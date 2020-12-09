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Постер к сериалу Призрак в доспехах: SAC_2045
Киноафиша Сериалы Призрак в доспехах: SAC_2045 Сезоны
Призрак в доспехах: SAC_2045 (2020 - …), список сезонов Ghost in the Shell: SAC_2045 16+
Год выпуска 2020
Страна Япония/США
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Netflix
Список сезонов сериала «Призрак в доспехах: SAC_2045»
Призрак в доспехах: SAC_2045 - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 12 эпизодов
 
Призрак в доспехах: SAC_2045 - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 12 эпизодов
 
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