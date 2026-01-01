После «Слова пацана» и «Аутсорса» — новый риск: Минекаев, Александрова и Кологривый снимаются в фильме «Цирк» (там еще Прилучный ногами рисует)

Агата Кристи отдыхает: нашла советский фильм СССР является самым настоящим триллером — актерский состав поражает

Привыкли к Колесникову-Брагину из «Первого отдела»? В фильме «Роднина» он совсем другой — сыграл фигуриста, да еще какого

«Получит “Оскар” за режиссуру»: в России пересняли культовый «Мортал Комбат» – в ремейке куча звезд и рейтинг 8.5+

5 советских фильмов с намёком на вечер: название каждого вспомнят лишь знатоки – из подсказок только один кадр (тест)

Высоцкий в СССР был звездой №1: почему в «Место встречи» Конкин получал сильно больше барда

Лучший криминальный сериал HBO хотят запретить показывать в России: все из-за пары славян в кадре

Наши опять в Голливуде: создатели «Джона Уика» запускают новую франшизу — в касте Колокольников и звезда «Шерлока»

«Халтура ради рейтинга»: реальный следователь выключил «Фишера» с Янковским уже на первой серии – ляпов целый вагон

Черные? Белые? А может цветные: какими должны быть фильмы СССР — реставрационный тест