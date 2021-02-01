В 1 сезоне сериала «Выжившие: Яна» волна смертельного вируса, не позволяющего людям спать больше двух часов в сутки, застает Максима в командировке в Нижневартовске. Он спешит в родной город к жене, но не успевает: женщина засыпает без надежды проснуться. Макс решает во что бы то ни стало спасти жизнь возлюбленной и начинает ставить ей капельницы с питательным раствором, надеясь, что однажды врачи изобретут лекарство от болезни. Но однажды он слышит под своей дверью выстрел и находит раненую незнакомку Яну. Он спасает и выхаживает девушку, однако вскоре убийца возвращается и понимает, что Яна спряталась в одной из квартир.