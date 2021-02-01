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Выжившие: Яна 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Выжившие: Яна
Киноафиша Сериалы Выжившие: Яна Сезоны Сезон 1

Выжившие: Яна 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 1 час 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Выжившие: Яна»

В 1 сезоне сериала «Выжившие: Яна» волна смертельного вируса, не позволяющего людям спать больше двух часов в сутки, застает Максима в командировке в Нижневартовске. Он спешит в родной город к жене, но не успевает: женщина засыпает без надежды проснуться. Макс решает во что бы то ни стало спасти жизнь возлюбленной и начинает ставить ей капельницы с питательным раствором, надеясь, что однажды врачи изобретут лекарство от болезни. Но однажды он слышит под своей дверью выстрел и находит раненую незнакомку Яну. Он спасает и выхаживает девушку, однако вскоре убийца возвращается и понимает, что Яна спряталась в одной из квартир.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Выжившие: Яна» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 февраля 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 февраля 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 февраля 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 февраля 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 февраля 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
1 февраля 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
1 февраля 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
1 февраля 2021
График выхода всех сериалов
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