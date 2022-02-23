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Сокровище 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сокровище
Киноафиша Сериалы Сокровище Сезоны Сезон 1

Сокровище 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сокровище»

В 1 сезоне сериала «Сокровище» молодая москвичка Нина въезжает в первое купленное на собственные деньги жилье. Она долго работала в небольшом отеле на непростой должности администратора, чтобы скопить на эту квартиру. Она небольшая, без ремонта, зато в центре столицы. Однако неожиданно выясняется, что к квартире прилагается «довесок»: в ней все еще прописан внук бывшей покойной владелицы Илья. Правда, он пропал много лет назад, так что Нина не особенно опасается его возвращения. Но в ее жизни наступает полоса неудач. Ее возлюбленный – управляющий отеля – увольняет ее из-за сокращения. И в это же время из небытия возникает Илья.

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Список серий 1-го сезона сериала «Сокровище» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 февраля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 февраля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 февраля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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