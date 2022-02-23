В 1 сезоне сериала «Сокровище» молодая москвичка Нина въезжает в первое купленное на собственные деньги жилье. Она долго работала в небольшом отеле на непростой должности администратора, чтобы скопить на эту квартиру. Она небольшая, без ремонта, зато в центре столицы. Однако неожиданно выясняется, что к квартире прилагается «довесок»: в ней все еще прописан внук бывшей покойной владелицы Илья. Правда, он пропал много лет назад, так что Нина не особенно опасается его возвращения. Но в ее жизни наступает полоса неудач. Ее возлюбленный – управляющий отеля – увольняет ее из-за сокращения. И в это же время из небытия возникает Илья.