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Дайвер 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дайвер
Киноафиша Сериалы Дайвер Сезоны Сезон 1

Дайвер 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дайвер»

В 1 сезоне сериала «Дайвер» молодой русский парень Шурик с детства живет за границей. Его отец был связан с преступным миром и в итоге погиб, а других родственников, кроме бабушки Пелагеи Ивановны в Калининграде, у него не осталось. Герой увлекается погружениями с аквалангом, и в дайверской среде он давно известен как Черный Македонец. Однако хобби приводит его в криминальный мир. Парень увлекается незаконной подводной археологией и скрывается от полиции. В это время бабушка просит его вернуться на родину, и он использует ее письмо как повод скрыться. Но в Калининграде Шурика поджидает другая опасность.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Дайвер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 июля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 июля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 июля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 июля 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
6 июля 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
6 июля 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
7 июля 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
7 июля 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
8 июля 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
8 июля 2022
График выхода всех сериалов
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