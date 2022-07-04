В 1 сезоне сериала «Дайвер» молодой русский парень Шурик с детства живет за границей. Его отец был связан с преступным миром и в итоге погиб, а других родственников, кроме бабушки Пелагеи Ивановны в Калининграде, у него не осталось. Герой увлекается погружениями с аквалангом, и в дайверской среде он давно известен как Черный Македонец. Однако хобби приводит его в криминальный мир. Парень увлекается незаконной подводной археологией и скрывается от полиции. В это время бабушка просит его вернуться на родину, и он использует ее письмо как повод скрыться. Но в Калининграде Шурика поджидает другая опасность.