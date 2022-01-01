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Киноафиша Сериалы Горький мед
Горький мед (2022 - …) Горький мед
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

Сериал «Горький мед» – это мелодрама о простой сельской девушке Асе. Она живет в поселке Медовый со своим дедушкой и, как и все соседи, занимается пчеловодством. В нее влюбляется один из местных жителей Сергей, но героиня не отвечает ему взаимностью. В итоге его ухаживания принимают опасную форму, но на помощь Асе приходит незнакомец. Выясняется, что галантный и смелый защитник Борис приехал из города, чтобы скупить у пчеловодов землю под строительство элитного жилья. К тому же, у него есть невеста.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Игорь Кулачко
Александр Никольский
Александр Никольский
Анжелика Маркелова
Анжелика Маркелова
Антон Денисенко
Антон Денисенко
Паулина Врублевска
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Горький мед - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 4 эпизода
 
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