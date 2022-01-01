Сериал «Горький мед» – это мелодрама о простой сельской девушке Асе. Она живет в поселке Медовый со своим дедушкой и, как и все соседи, занимается пчеловодством. В нее влюбляется один из местных жителей Сергей, но героиня не отвечает ему взаимностью. В итоге его ухаживания принимают опасную форму, но на помощь Асе приходит незнакомец. Выясняется, что галантный и смелый защитник Борис приехал из города, чтобы скупить у пчеловодов землю под строительство элитного жилья. К тому же, у него есть невеста.