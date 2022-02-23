В 1 сезоне сериала «Русские хакеры: Начало» главными действующими лицами являются киберпреступники из России, которые, благодаря своей противозаконной деятельности, стали известны на весь мир. Проект проводит исследование такого глобального феномена, как хакерство. Оно зародилось еще в 90-е и особенно процветало в середине нулевых. Самые знаменитые хакеры того времени умели ловко играть в кошки-мышки с российскими и американскими властями. Они осуществляли свою нелегальную деятельность в те времена, когда большинство людей даже не подозревали, что такое – преступления в интернете.