Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Русские хакеры: Начало 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Русские хакеры: Начало
Киноафиша Сериалы Русские хакеры: Начало Сезоны Сезон 1

Русские хакеры: Начало 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Русские хакеры: Начало»

В 1 сезоне сериала «Русские хакеры: Начало» главными действующими лицами являются киберпреступники из России, которые, благодаря своей противозаконной деятельности, стали известны на весь мир. Проект проводит исследование такого глобального феномена, как хакерство. Оно зародилось еще в 90-е и особенно процветало в середине нулевых. Самые знаменитые хакеры того времени умели ловко играть в кошки-мышки с российскими и американскими властями. Они осуществляли свою нелегальную деятельность в те времена, когда большинство людей даже не подозревали, что такое – преступления в интернете.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Русские хакеры: Начало» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Первопроходцы
Сезон 1 Серия 1
23 февраля 2022
Кардеры. Преступление
Сезон 1 Серия 2
23 февраля 2022
Кардеры. Наказание
Сезон 1 Серия 3
23 февраля 2022
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше