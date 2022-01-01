Фантастический сериал «Псоглавцы» снят по мотивам одноименного произведения Алексея Иванова. В центре событий оказывается историк, который любит сидеть дома и предпочитает стабильность всякого рода переменам и потрясениям. Однако главному герою приходится нарушить мирный уклад своей жизни и выдвинуться в соседнюю деревню. Он должен найти свою девушку, которая таинственным образом пропала. Однако ее исчезновение становится лишь первым звеном в цепи загадочных событий, которые берут свое начало в XVII столетии...