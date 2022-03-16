Документальный сериал «Веган в бегах: слава и мошенничество» – это история о масштабной афере, которая потрясла мира. В центре событий оказывается Сарма Мелнгайлис, известная владелица ресторана Pure Food and Wine в Нью-Йорке. Ее заведение посещали многие известные личности. Однако дело Мелнгайлис рушится, когда она встречается с загадочным человеком, с которым познакомилась в социальной сети, и вскоре отправляется с ним под венец. Аферист делает вид, что готов помочь возлюбленной в развитии бизнеса...