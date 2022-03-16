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Постер к сериалу Веган в бегах: слава и мошенничество
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Киноафиша Сериалы Веган в бегах: слава и мошенничество
Веган в бегах: слава и мошенничество (2022 - 2022) Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives. 16+
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 3 часа 8 минут
О чем сериал

Документальный сериал «Веган в бегах: слава и мошенничество» – это история о масштабной афере, которая потрясла мира. В центре событий оказывается Сарма Мелнгайлис, известная владелица ресторана Pure Food and Wine в Нью-Йорке. Ее заведение посещали многие известные личности. Однако дело Мелнгайлис рушится, когда она встречается с загадочным человеком, с которым познакомилась в социальной сети, и вскоре отправляется с ним под венец. Аферист делает вид, что готов помочь возлюбленной в развитии бизнеса... 

Веган в бегах: слава и мошенничество - трейлер
Веган в бегах: слава и мошенничество
трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Веган в бегах: слава и мошенничество - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 4 эпизода
 
Слушать саундтрек сериала Веган в бегах: слава и мошенничество
Кадры из сериала
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