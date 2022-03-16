В 1 сезоне сериала «Веган в бегах: слава и мошенничество» в центре событий оказывается Сарма Мелнгайлис – женщина, которой удалось достичь больших успехов в ресторанном бизнесе. Она открыла заведение специально для вегетарианцев в Нью-Йорке и за достаточно короткий промежуток времени сделала его весьма популярным. Ресторан Сармы посещали Оуэн Уилсон и Вуди Харрельсон. Все меняется после того, как Мелнгайлис выходит замуж за мошенника, с которым познакомилась в интернете. Он обещает жене развить ее детище до невероятных масштабов, но предварительно просит несколько миллионов долларов.