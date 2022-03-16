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Веган в бегах: слава и мошенничество 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Веган в бегах: слава и мошенничество
Киноафиша Сериалы Веган в бегах: слава и мошенничество Сезоны Сезон 1

Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives. 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Веган в бегах: слава и мошенничество»

В 1 сезоне сериала «Веган в бегах: слава и мошенничество» в центре событий оказывается Сарма Мелнгайлис – женщина, которой удалось достичь больших успехов в ресторанном бизнесе. Она открыла заведение специально для вегетарианцев в Нью-Йорке и за достаточно короткий промежуток времени сделала его весьма популярным. Ресторан Сармы посещали Оуэн Уилсон и Вуди Харрельсон. Все меняется после того, как Мелнгайлис выходит замуж за мошенника, с которым познакомилась в интернете. Он обещает жене развить ее детище до невероятных масштабов, но предварительно просит несколько миллионов долларов.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Веган в бегах: слава и мошенничество» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Мистер и миссис Фокс Mr. & Mrs. Fox
Сезон 1 Серия 1
16 марта 2022
И жили они долго и счастливо Happily Ever After
Сезон 1 Серия 2
16 марта 2022
В аду нет ангелов No Angels in Hell
Сезон 1 Серия 3
16 марта 2022
Всё будет хорошо Everything Will Be Fine
Сезон 1 Серия 4
16 марта 2022
График выхода всех сериалов
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