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Киноафиша Сериалы Полиция Чикаго Сезоны Сезон 7 Серия 20

Полиция Чикаго 2014 20 серия 7 сезон

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Все серии 7 сезона «Полиция Чикаго»
Сезон 7 / Серия 1 25 сентября 2019
Сезон 7 / Серия 2 2 октября 2019
Сезон 7 / Серия 3 9 октября 2019
Сезон 7 / Серия 4 16 октября 2019
Сезон 7 / Серия 5 23 октября 2019
Сезон 7 / Серия 6 30 октября 2019
Сезон 7 / Серия 7 6 ноября 2019
Сезон 7 / Серия 8 13 ноября 2019
Сезон 7 / Серия 9 20 ноября 2019
Сезон 7 / Серия 10 8 января 2020
Сезон 7 / Серия 11 15 января 2020
Сезон 7 / Серия 12 22 января 2020
Сезон 7 / Серия 13 5 февраля 2020
Сезон 7 / Серия 14 12 февраля 2020
Сезон 7 / Серия 15 26 февраля 2020
Сезон 7 / Серия 16 4 марта 2020
Сезон 7 / Серия 17 18 марта 2020
Сезон 7 / Серия 18 25 марта 2020
Сезон 7 / Серия 19 8 апреля 2020
Сезон 7 / Серия 20 15 апреля 2020
О чем серия

В 7 сезоне 20 серии сериала «Полиция Чикаго» Этуотер видит офицера Дойла во время поимки двух торговцев запрещенным оружием. Этуотер понимает, что Дойл получил повышение. Они вынуждены вместе вести дело. Дойл зовет Этуотера выпить.

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