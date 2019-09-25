Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Полиция Чикаго Сезоны Сезон 7 Серия 7

Полиция Чикаго 2014 7 серия 7 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 7 сезона «Полиция Чикаго»
Сезон 7 / Серия 1 25 сентября 2019
Сезон 7 / Серия 2 2 октября 2019
Сезон 7 / Серия 3 9 октября 2019
Сезон 7 / Серия 4 16 октября 2019
Сезон 7 / Серия 5 23 октября 2019
Сезон 7 / Серия 6 30 октября 2019
Сезон 7 / Серия 7 6 ноября 2019
Сезон 7 / Серия 8 13 ноября 2019
Сезон 7 / Серия 9 20 ноября 2019
Сезон 7 / Серия 10 8 января 2020
Сезон 7 / Серия 11 15 января 2020
Сезон 7 / Серия 12 22 января 2020
Сезон 7 / Серия 13 5 февраля 2020
Сезон 7 / Серия 14 12 февраля 2020
Сезон 7 / Серия 15 26 февраля 2020
Сезон 7 / Серия 16 4 марта 2020
Сезон 7 / Серия 17 18 марта 2020
Сезон 7 / Серия 18 25 марта 2020
Сезон 7 / Серия 19 8 апреля 2020
Сезон 7 / Серия 20 15 апреля 2020
О чем серия

В 7 сезоне 7 серии сериала «Полиция Чикаго» Войт и его сотрудники занимаются делом, связанным со смертью молодого человека в результате передозировки наркотиками. Аптон обращается за помощью к секретному агенту, которого впоследствии убивают.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок 1121 комментарий
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день 117 комментариев
Руки вверх 2
Руки вверх 2 2 комментария
Фоторамки и картины – прошлый век: вот 3 способа недорого украсить стены – выглядит круто, а комната кажется больше
Минус один учебный день с 1 сентября: школьников могут перевести на новое расписание уже в 2026-м
Курицу больше не мариную — так научил шеф-повар: беру только масло, корочка хрустит, а мясо внутри нежное, как суфле
Лягушки, ведьмы и… вампиры-геймеры: есть всего 3 «клона» «Гравити Фолз», за которые не стыдно (№3 — русский и уморительно смешной)
«Сквозит что-то советское»: автор «Смешариков» сделал русских «Симпсонов» строго 18+ — 19 серий, рейтинг 8/10 и ни единого плохого отзыва
«Пилигрим» снова готов собрать 14 000 000 зрителей у экранов: в новом сезоне герой Васильева станет главным подозреваемым
«Хранители» + «Настоящий детектив»: после позорной «Супергерл» DC спасает мини-сериал на 8 серий – в Marvel подобного не сняли до сих пор
«Галечка сейчас в Москве – а я тест прохожу»: 7 каверзных вопросов о сюжете «Иронии судьбы» в честь 50-летия со дня премьеры
2,5 миллиарда часов на всех: эти 5 сериалов Netflix зрители чаще всего смотрят в 2026-м — «Очень странные дела» даже не в топ-3
Он, она, столик в кафе, вино и… сложный тест: вспомните 5 знаменитых советских фильмов по кадру со свидания?
«Паки, паки, тест и херувимы»: Зиночку в морковном платье узнают 100/100 людей, но единицы угадают советский фильм по наряду мужчины
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше