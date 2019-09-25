В 7 сезоне 15 серии сериала «Полиция Чикаго» сотрудники разведывательного подразделения расследуют серию смертей, вызванных передозировкой поддельным героином. Жертвами стали подростки. Среди них оказалась сестра экс-офицера Шона Романа.
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