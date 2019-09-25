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Киноафиша Сериалы Полиция Чикаго Сезоны Сезон 7 Серия 18

Полиция Чикаго 2014 18 серия 7 сезон

8.7 Оцените
10 голосов
Все серии 7 сезона «Полиция Чикаго»
Сезон 7 / Серия 1 25 сентября 2019
Сезон 7 / Серия 2 2 октября 2019
Сезон 7 / Серия 3 9 октября 2019
Сезон 7 / Серия 4 16 октября 2019
Сезон 7 / Серия 5 23 октября 2019
Сезон 7 / Серия 6 30 октября 2019
Сезон 7 / Серия 7 6 ноября 2019
Сезон 7 / Серия 8 13 ноября 2019
Сезон 7 / Серия 9 20 ноября 2019
Сезон 7 / Серия 10 8 января 2020
Сезон 7 / Серия 11 15 января 2020
Сезон 7 / Серия 12 22 января 2020
Сезон 7 / Серия 13 5 февраля 2020
Сезон 7 / Серия 14 12 февраля 2020
Сезон 7 / Серия 15 26 февраля 2020
Сезон 7 / Серия 16 4 марта 2020
Сезон 7 / Серия 17 18 марта 2020
Сезон 7 / Серия 18 25 марта 2020
Сезон 7 / Серия 19 8 апреля 2020
Сезон 7 / Серия 20 15 апреля 2020
О чем серия

В 7 сезоне 18 серии сериала «Полиция Чикаго» сотрудники разведки всеми силами пытаются построить обвинение против главы наркобизнеса, которого никак не удается поймать. Ситуация усугубляется, когда Рохас осознает, кто может быть причастен к этому.

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