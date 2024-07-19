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Всеядные: Путешествие еды 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Всеядные: Путешествие еды
Киноафиша Сериалы Всеядные: Путешествие еды Сезоны Сезон 1

Omnivore 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 июля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Всеядные: Путешествие еды»

В 1 сезоне сериала «Omnivore» авторы проекта расскажут, что пища может сообщить о людях и какое влияние она оказывает на политическую среду. Многие люди даже не задумывают о том, что именно пищевые пристрастия формируют культурные традиции и способствуют развитию цивилизации. В каждой серии герои будут совершать небольшое путешествие, позволяющее взглянуть на окружающую среду через призму еды. Авторы займутся поиском рецептов тех блюд, которые оказали существенное влияние на историю человечества.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Всеядные: Путешествие еды График выхода всех сериалов
Сезон 1
Чили Chile
Сезон 1 Серия 1
19 июля 2024
Тунец Tuna
Сезон 1 Серия 2
19 июля 2024
Соль Salt
Сезон 1 Серия 3
19 июля 2024
Банан Banana
Сезон 1 Серия 4
19 июля 2024
Свинья Pig
Сезон 1 Серия 5
19 июля 2024
Рис Rice
Сезон 1 Серия 6
19 июля 2024
Кофе Coffee
Сезон 1 Серия 7
19 июля 2024
Кукуруза Corn
Сезон 1 Серия 8
19 июля 2024
График выхода всех сериалов
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