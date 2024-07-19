В 1 сезоне сериала «Omnivore» авторы проекта расскажут, что пища может сообщить о людях и какое влияние она оказывает на политическую среду. Многие люди даже не задумывают о том, что именно пищевые пристрастия формируют культурные традиции и способствуют развитию цивилизации. В каждой серии герои будут совершать небольшое путешествие, позволяющее взглянуть на окружающую среду через призму еды. Авторы займутся поиском рецептов тех блюд, которые оказали существенное влияние на историю человечества.