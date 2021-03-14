Украинский мелодраматический мини-сериал «Слабое звено» – это история о семействе Куприяновых. Люда и Витя много лет жили душа в душу, редко ругались и старались решать все проблемы сообща. В один из дней Люда, как обычно, отправилась на работу, поцеловав супруга на прощание. Днем она узнала, что он записал предсмертное видео и совершил самоубийство. В послании он винит во всем жену, обращаясь к ней странным именем – Гаруда. Люда собирается провести собственное расследование и во всем разобраться.