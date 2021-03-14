Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Слабое звено
Постер к сериалу Слабое звено
Рейтинги
мало голосов
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Слабое звено
Слабое звено (2021 - 2021) Слабка ланка 16+
Год выпуска 2021
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Україна
Телеканал Домашний
Продолжительность 3 часа 20 минут
О чем сериал

Украинский мелодраматический мини-сериал «Слабое звено» – это история о семействе Куприяновых. Люда и Витя много лет жили душа в душу, редко ругались и старались решать все проблемы сообща. В один из дней Люда, как обычно, отправилась на работу, поцеловав супруга на прощание. Днем она узнала, что он записал предсмертное видео и совершил самоубийство. В послании он винит во всем жену, обращаясь к ней странным именем – Гаруда. Люда собирается провести собственное расследование и во всем разобраться.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Татьяна Лютаева
Татьяна Лютаева
Роман Полянский
Роман Полянский
Евгения Осипова
Евгения Осипова
Юлия Кокрятская
Юлия Кокрятская
Николай Боклан
Николай Боклан
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Слабое звено - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Related video
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Фото: как бы выглядели дети Нади и Жени из «Иронии судьбы»
Их обожал весь Союз, а умерли в нищете: актеры СССР, оставшиеся ни с чем
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Бывший сотрудник Малахова выдал грязную правду о шоу: не гнушаются ничем
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Сложный тест про кино СССР: сможете пройти его на все 10/10?
Этим 4 знакам Зодиака не суждено разбогатеть, несмотря на все усилия
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Приложение киноафиши