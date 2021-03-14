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Слабое звено 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Слабое звено
Киноафиша Сериалы Слабое звено Сезоны Сезон 1

Слабка ланка 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Слабое звено»

В 1 сезоне сериала «Слабое звено» в центре событий оказывается обыкновенная семья Куприяновых, которых все считали идеальной парой. На протяжении долгих лет они окружали друг друга заботой, вместе воспитывали дочь Викторию и строили планы на будущее. Но в день, когда Вите исполнилось 40 лет, он сбросился с моста и воду и погиб. Перед смертью мужчина оставил сообщение, где заявил, что в его гибели виновата супруга. При этом он почему-то назвал ее Гарудой. По словам Виктора, Люда оказывала на него слишком большое давление. Видео получает и дочь Куприяновых, которая после этого не хочет общаться с матерью.

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Список серий 1-го сезона сериала «Слабое звено» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 марта 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 марта 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 марта 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 марта 2021
График выхода всех сериалов
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