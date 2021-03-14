В 1 сезоне сериала «Слабое звено» в центре событий оказывается обыкновенная семья Куприяновых, которых все считали идеальной парой. На протяжении долгих лет они окружали друг друга заботой, вместе воспитывали дочь Викторию и строили планы на будущее. Но в день, когда Вите исполнилось 40 лет, он сбросился с моста и воду и погиб. Перед смертью мужчина оставил сообщение, где заявил, что в его гибели виновата супруга. При этом он почему-то назвал ее Гарудой. По словам Виктора, Люда оказывала на него слишком большое давление. Видео получает и дочь Куприяновых, которая после этого не хочет общаться с матерью.