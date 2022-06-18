В 1 сезоне сериала «Елизавета» великий российский император Петр I отходит в мир иной, завещав правление страной своей младшей дочери Елизавете, которой едва исполнилось 16 лет. Из-за своего призвания девочка оказывается один на один с дворцовыми интриганами, желающими присвоить российский престол. Андрей Остерман решает выдать Елизавету замуж за угодного ему человека. Ему противостоит Александр Меншиков, который планирует посадить на трон Петра II, женив его на своей дочери. Кроме того, Екатерина I мечтает сама править страной, ради чего готова свергнуть дочь. Но Елизавета решает заручиться поддержкой гвардии.