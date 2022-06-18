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Елизавета 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Елизавета
Киноафиша Сериалы Елизавета Сезоны Сезон 1

Елизавета 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Елизавета»

В 1 сезоне сериала «Елизавета» великий российский император Петр I отходит в мир иной, завещав правление страной своей младшей дочери Елизавете, которой едва исполнилось 16 лет. Из-за своего призвания девочка оказывается один на один с дворцовыми интриганами, желающими присвоить российский престол. Андрей Остерман решает выдать Елизавету замуж за угодного ему человека. Ему противостоит Александр Меншиков, который планирует посадить на трон Петра II, женив его на своей дочери. Кроме того, Екатерина I мечтает сама править страной, ради чего готова свергнуть дочь. Но Елизавета решает заручиться поддержкой гвардии.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Елизавета» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 июня 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 июня 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 июня 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 июня 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
25 июня 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
25 июня 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
26 июня 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
26 июня 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
2 июля 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
2 июля 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
3 июля 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
3 июля 2022
График выхода всех сериалов
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