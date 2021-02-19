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Монстр 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Монстр
Киноафиша Сериалы Монстр Сезоны Сезон 1

Goemul 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Монстр»

В 1 сезоне сериала «Монстр» опытный полицейский Ли Дон-сик когда-то работал следователем в крупном корейском управлении. Однако жизнь заставила его разочароваться в своем призвании и уйти «на покой». Он перебирается в тишайший захолустный городок и устраивается в маленький полицейский участок. Его начальником, а заодно единственным коллегой оказывается «папенькин сынок» Хан Джи-вон – молодой и самонадеянный болван, надеющийся на деньги и имя своей семьи. Однако вскоре этим двоим действительно приходится взяться вместе за серьезное дело. В городе начинают исчезать люди, и судя по почерку, их похищает серийный маньяк.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Монстр» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Появление The appearance
Сезон 1 Серия 1
19 февраля 2021
Исчезновение The Disappearance
Сезон 1 Серия 2
20 февраля 2021
Улыбка Smile
Сезон 1 Серия 3
26 февраля 2021
Плачь Cried
Сезон 1 Серия 4
27 февраля 2021
Обман The Deceit
Сезон 1 Серия 5
5 марта 2021
Обманывать To Deceive
Сезон 1 Серия 6
6 марта 2021
Поймать Catch
Сезон 1 Серия 7
12 марта 2021
Пойманный Caught
Сезон 1 Серия 8
13 марта 2021
Плавать Float
Сезон 1 Серия 9
19 марта 2021
Сток Sink
Сезон 1 Серия 10
20 марта 2021
Затянуть Tighten
Сезон 1 Серия 11
26 марта 2021
Ослабить Loosen
Сезон 1 Серия 12
27 марта 2021
Спрашивать Ask
Сезон 1 Серия 13
2 апреля 2021
Отвечать Answer
Сезон 1 Серия 14
3 апреля 2021
Отпустить Letting go
Сезон 1 Серия 15
9 апреля 2021
Поймать Catch
Сезон 1 Серия 16
10 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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