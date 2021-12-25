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Киноафиша Сериалы S.O.S.едки
S.O.S.едки (2021 - …) S.O.S.едки 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 20 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность 2 часа 20 минут
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О чем сериал

Сериал «S.O.S.едки» – это российская комедия о четырех совершенно разных девушках, оказавшихся в затруднительной ситуации. Таша приезжает в Москву и подыскивает подходящее съемное жилье. Милая старушка «сватает» ей уютную квартиру, вот только после подписания контракта оказывается, что аферистка сдала ее еще одной квартирантке – Виолетте. И все бы ничего, но собственницей квартиры оказывается не старушка, а ничего не подозревающая Ирма. Кроме того, от всех этих перипетий жилья и работы лишается управдом Ксения.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Станислав Эрдлей
Сергей Чугин
Владимир Чубриков
Дмитрий Гриневич
Дмитрий Гриневич
Виолетта Ершова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
S.O.S.едки - Сезон 1 Сезон 1
2021, 7 эпизодов
 
Кадры из сериала
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