Сериал «S.O.S.едки» – это российская комедия о четырех совершенно разных девушках, оказавшихся в затруднительной ситуации. Таша приезжает в Москву и подыскивает подходящее съемное жилье. Милая старушка «сватает» ей уютную квартиру, вот только после подписания контракта оказывается, что аферистка сдала ее еще одной квартирантке – Виолетте. И все бы ничего, но собственницей квартиры оказывается не старушка, а ничего не подозревающая Ирма. Кроме того, от всех этих перипетий жилья и работы лишается управдом Ксения.