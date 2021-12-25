Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

S.O.S.едки 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала S.O.S.едки
Киноафиша Сериалы S.O.S.едки Сезоны Сезон 1

S.O.S.едки 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 7
Продолжительность сезона 2 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «S.O.S.едки»

В 1 сезоне сериала «S.O.S.едки» очаровательная пожилая женщина сдает уютную и недорогую квартиру в Москве. Вот только быстро выясняется, что принадлежит эта жилплощадь совершенно другому человеку, а «риелторша» скрывается с деньгами, подписав договоры сразу с двумя жертвами. В итоге в одной квартире встречаются три ничего не подозревающие девушки, каждая из которых считает себя правомочным жильцом: настоящая хозяйка Ирма и арендаторши Виолетта и Таша. В попытках разобраться, кто прав, а кто виноват, они затевают драку в подъезде, из-за чего без работы и жилья оказывается еще одна девушка – управдом Ксюша.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «S.O.S.едки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 декабря 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 декабря 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 декабря 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 декабря 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
25 декабря 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
25 декабря 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
25 декабря 2021
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше