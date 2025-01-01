Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
О.С. – Одинокие сердца, список сезонов
The O.C.
Год выпуска
2003
Страна
США
Эпизод длится
42 минуты
Телеканал
Fox
Рейтинг сериала
7.6
Оцените
10
голосов
7.6
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «О.С. – Одинокие сердца»
Сезон 1 / Season 1
27 эпизодов
5 августа 2003 - 5 мая 2004
Сезон 2 / Season 2
24 эпизода
4 ноября 2004 - 19 мая 2005
Сезон 3 / Season 3
25 эпизодов
8 сентября 2005 - 18 мая 2006
Сезон 4 / Season 4
16 эпизодов
2 ноября 2006 - 22 февраля 2007
