Постер сериала О.С. – Одинокие сердца
Киноафиша Сериалы О.С. – Одинокие сердца Сезоны

О.С. – Одинокие сердца, список сезонов

The O.C.
Год выпуска 2003
Страна США
Эпизод длится 42 минуты
Телеканал Fox

Рейтинг сериала

7.6
7.6 IMDb
Список сезонов сериала «О.С. – Одинокие сердца»
О.С. – Одинокие сердца - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
27 эпизодов 5 августа 2003 - 5 мая 2004
 
О.С. – Одинокие сердца - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
24 эпизода 4 ноября 2004 - 19 мая 2005
 
О.С. – Одинокие сердца - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
25 эпизодов 8 сентября 2005 - 18 мая 2006
 
О.С. – Одинокие сердца - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
16 эпизодов 2 ноября 2006 - 22 февраля 2007
 
