О.С. – Одинокие сердца 2003 - 2007 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала О.С. – Одинокие сердца
The O.C.
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 8 сентября 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 25
Продолжительность сезона 17 часов 30 минут

Список серий 3-го сезона сериала «О.С. – Одинокие сердца» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Последствия The Aftermath
Сезон 3 Серия 1
8 сентября 2005
Грядущие события The Shape of Things to Come
Сезон 3 Серия 2
15 сентября 2005
Конец невиновности The End of Innocence
Сезон 3 Серия 3
22 сентября 2005
Последний вальс The Last Waltz
Сезон 3 Серия 4
29 сентября 2005
Идеальный шторм The Perfect Storm
Сезон 3 Серия 5
3 ноября 2005
Неровности The Swells
Сезон 3 Серия 6
10 ноября 2005
Управление гневом The Anger Management
Сезон 3 Серия 7
17 ноября 2005
План игры The Game Plan
Сезон 3 Серия 8
1 декабря 2005
Разъединение The Disconnect
Сезон 3 Серия 9
8 декабря 2005
Рождествукинская бар-мицва The Chrismukkah Bar Mitz-vahkkah
Сезон 3 Серия 10
15 декабря 2005
Освобождение Харбора The Safe Harbor
Сезон 3 Серия 11
12 января 2006
Приезд сестры The Sister Act
Сезон 3 Серия 12
19 января 2006
Подстрекательница The Pot Stirrer
Сезон 3 Серия 13
26 января 2006
Кульминация The Cliffhanger
Сезон 3 Серия 14
2 февраля 2006
Тяжелый подъем The Heavy Lifting
Сезон 3 Серия 15
9 февраля 2006
Дорожный воин The Road Warrior
Сезон 3 Серия 16
9 марта 2006
Поездка The Journey
Сезон 3 Серия 17
16 марта 2006
Откат The Undertow
Сезон 3 Серия 18
23 марта 2006
Секреты и ложь The Secrets and Lies
Сезон 3 Серия 19
30 марта 2006
Послезавтра The Day After Tomorrow
Сезон 3 Серия 20
6 апреля 2006
Патруль Доун The Dawn Patrol
Сезон 3 Серия 21
13 апреля 2006
Попытка в колледже The College Try
Сезон 3 Серия 22
20 апреля 2006
Польза от вечера The Party Favor
Сезон 3 Серия 23
27 апреля 2006
Человек года The Man of the Year
Сезон 3 Серия 24
4 мая 2006
Выпускники The Graduates
Сезон 3 Серия 25
18 мая 2006
