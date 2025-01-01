Jimmy Неужели ты не помнишь, когда мы были детьми? Нас никто не мог разлучить.

Julie Ладно, во-первых: это не одно и то же. Во-вторых: я что, садовник в этой ситуации? Думаю, нет.

Jimmy Мои родители угрожали отрезать меня от всего, если я не расстанусь с тобой.

Julie Ты никогда не говорил мне об этом.

Jimmy Зачем калечить твои чувства?

Julie Что ты им сказал?

Jimmy Я сказал им идти к чёрту. Я сказал, что люблю тебя. Так и было.

Julie Ну, тогда я была легка на подъем. Я была красивой и гораздо приятнее.