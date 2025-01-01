Меню
Seth [ласково поглаживая свою лодку, Летний Бриз] Ахх, как я тебя скучал. Слишком долго прошло.
Ryan Ты разговариваешь с лодкой, Сет.
Seth Да, я разговариваю и с пластмассовой лошадкой, но это никого не беспокоит.
Ryan Меня это беспокоит.
Summer Ты помнишь тот фильм, который мы смотрели про двух геев на горе?
Marissa Властелин колец?
Ryan Может у тебя летний грипп, и тебе стоит принять немного анбиотиков.
Marissa Эй, почему ты умней? Я же тот, кто вернул нас в этот клуб.
Seth Извини. Я умней.
Ryan Ты можешь быть красотой.
Marissa Окей, спасибо.
Summer Отлично, а кем буду я, Коэн?
Seth Э-э, грудями?
[Саммер бьёт его]
Seth Э-э, сукой?
Summer Ладно, я возьму груди.
Seth Эй. Я тоже.
[Саммер смеётся]
Seth [позже]
Marissa Слушай, я думаю, что должен быть умней.
Ryan Нет, умней - Сет.
Marissa Ну, ты явно не красота.
Ryan Ооо, а теперь кто-то - сука.
[улыбается]
Ryan Иногда мне кажется, что ты говоришь просто ради звуков.
Seth Ну, иногда и правда так.
Summer Уйди, я учусь... голой!
Seth Это должно меня отвлечь?
Seth Не сейчас, мама, я учусь голым.
Summer Фу!
Seth Сумерка? Заходи!
Summer Ни за что!
Sandy Вы с Саммер вчера хорошо пообщались.
Seth Пап, хорошо пообщались?
Sandy Все в порядке. Ты можешь рассказать мне.
Seth Нет, правда, не могу.
Sandy Если ты не можешь сказать своему папе, кому ты можешь сказать?
Seth Не знаю, ээх, Райан... Мам... то дерево вон там.
Marissa Я тебя люблю.
Ryan Эм... Спасибо?
Jimmy Твоей матери каждое утро приходится вставать и быть Джули Купер. Этого наказания вполне достаточно.
Kirsten Он консультант.
Sandy Не можешь быть немного более расплывчатым?
Kirsten Он знает людей.
Sandy Ты это сделал! Это было более расплывчато.
Seth Ты не сможешь испортить Хрисмуку. У него в два раза больше устойчивости, чем у любого обычного праздника.
Summer Что ты от меня хочешь, Коэн?
Seth Я просто хочу тебя.
Seth И что такое ГП, РА?
Ryan Я не понимаю, что ты только что сказал.
Seth Игра, план, Райан Атвуд.
Ryan Ты сейчас просто используешь аббревиатуры?
Seth Да, это экономит время.
Ryan Ну, не если тебе нужно переводить.
Seth ГП.
Ryan Игра, план?
Seth Хороший аргумент.
Marissa Так что, я предложу тебе сделку. Какую бы песню ни сыграли на радио следующее, она станет нашей песней.
Ryan Хорошо.
[Марисса включает радио, и на него громко играют рэп-композицию.]
Ryan [саркастично] О, да. Это определённо про нас.
Ryan Ладно, я снова все испортил. И что теперь? Ты собираешься выгнать меня?
Sandy Ты думаешь, что можешь так ужасно накосячить, и мы просто от тебя откажемся? Неправда. Ты теперь часть этой семьи, и ты ощутишь все ее последствия. Ты пожалеешь, что мы тебя не выгнали.
Summer Ты что, издеваешься надо мной?
Anna В основном, Семерка, ты делаешь мою работу за меня.
Summer Снова... не понимаю.
Ryan Почти 3:30. У тебя собеседование в 4?
Seth [под кайфом] О чем ты говоришь?
[смотрит на часы]
Ryan Ты готов?
Seth Готов? Сделай мне одолжение.
[поднимает рукав и щупает бицепс]
Seth Потрогай это. Вот эту штучку.
Ryan Нет.
Seth Ладно. Ты не хочешь трогать другого мужчину, я понял. Ты находишь мое худощавое тело пловца, эм, угрожающим.
Ryan [в замешательстве] Что-то пахнет.
Seth Нет, не пахнет. Но говорят, что первым знаком эм, опухоли мозга являются эм, призрачные запахи, так что тебе лучше прилечь.
[Райан находит банку с освежителем воздуха]
Seth Эй. Эй, ты это решил. Ты разгадчик тайн. Ты как - ты как Энциклопедия Браун. Помнишь, как Энциклопедия Браун отправился в Техас...
[Райан поднимает брови]
Seth -и разгадал тайну великой перестрелки? Эй - как насчет этого: свадебный бой - Энциклопедия Браун против Великого Мозга - на смерть.
Ryan [пауза] Ты под кайфом?
Seth [пытается выглядеть невиновным, затем uncontrollably смеется] Я под кайфом? Нет. Нет! Давай, чувак, мне нравится, когда ты пытаешься пошутить, но я бы не стал - я бы не стал бросать свою работу, избивая людей. Я бы.
Seth [Райан находит пепельницу с косяками] Не знаю, как это здесь оказалось.
Kirsten Всё в порядке?
Seth Хмм? Да, всё нормально.
Theresa Я беременна.
Seth Ну, кроме этого.
Seth Назови мне ХОТЬ одну вещь о Ньютпорте, которая не злая.
Ryan [Сэммер и Марисса идут сзади за Сетом] Я назову тебе двоих.
Sandy За что мы ссоримся?
Kirsten Не знаю, но это серьезно!
Taylor Townsend Знаете, так здорово, что вы друг у друга есть.
Summer [в замешательстве] Спасибо.
Taylor Townsend 'Потому что все знают, что Марисса была популярной, а Сет, без обид, но ты ведь не стал круче за эти два года. Все так себя вели, потому что боялись Раяна Атвуда. Даже будучи старшеклассником, ты все равно остаешься почти самым большим задротом в Ньюпорте.
Summer [перебивает Тейлор] О-о, нет. Ладно, послушай меня, шл#ха, только потому, что ты говоришь действительно подлые вещи, как будто очень милым голосом, не значит, что мы не понимаем, что ты всего лишь какая-то глупая маленькая шл#ха!
Marissa Это *будет* весело!
Summer Что может быть веселее, чем наблюдать за тем, как невротик закатывает глаза в сторону идеальной пикси?
Marissa Я sarcastично.
Summer Я тоже. Хотя ни один из нас таким не был, пока Коэн не пришел и не научил нас иронии... Дурак!
Seth [держит My Little Pony] Кто это?
Summer [выглядит смущённо] Никто.
Seth [имитируя голос пони] Я не никто.
Summer Принцесса Искрящаяся, чего ты хочешь?
Jimmy Неужели ты не помнишь, когда мы были детьми? Нас никто не мог разлучить.
Julie Ладно, во-первых: это не одно и то же. Во-вторых: я что, садовник в этой ситуации? Думаю, нет.
Jimmy Мои родители угрожали отрезать меня от всего, если я не расстанусь с тобой.
Julie Ты никогда не говорил мне об этом.
Jimmy Зачем калечить твои чувства?
Julie Что ты им сказал?
Jimmy Я сказал им идти к чёрту. Я сказал, что люблю тебя. Так и было.
Julie Ну, тогда я была легка на подъем. Я была красивой и гораздо приятнее.
Jimmy Джулс, да ты все еще красивая. И мы оба знаем, что никогда не была приятной.
Anna Подожди. Ты тот самый парень из Чино, который крадет машины и поджигает дома?
[пауза]
Anna Так ты говоришь, что я вхожу в общество с самым разыскиваемым в Ньюпорт?
Ryan Это будет проблемой?
Anna Не могу дождаться!
Julie [когда Люк заигрывает с ней в коридоре] Люк, ты студент этой школы. Я мать Мариссы.
Luke [неверя] Ты хочешь сказать, что всё кончено?
Julie Нет, конечно нет. Я имела в виду в коридоре. Увидимся сегодня вечером.
Ryan Я ценю, что ты отвёз меня в Чино, но я сам с этим справлюсь. Это не должно быть твоей проблемой.
Sandy Эй. Если это проблема Раяна, значит, это проблема Коэна.
Zach [о Сэте и Саммер] Даже когда вы не пара, вы всегда будете парой. Вы — Джони и Чачи, Люк и Лея.
Seth Эм, Люк и Лея были братом и сестрой.
Zach Ну да, пусть Сила будет с тобой.
[уходит]
Julie Можно задать вопрос?
Kirsten Мммм.
Julie Тебе нравится, что он зовёт тебя Кики?
Kirsten Ненавижу.
Julie Потому что он всё время звал меня Джуджу, как эта карамель, которая прилипает к зубам. Я умоляла его перестать.
Seth Ты понимаешь, о чем я?
Ryan Почти никогда.
Anna Наверное, у вас с миссис Коэн много общего...
Sandy Да-да, мы обе любим, эм... Сета.
Марисса [говоря громко] Что ты сказал, Сет? Ты сказал, что тебе нужна машина до конвента Звёздных Войн?
[Она заходит в коридор с Сетом и закрывает дверь]
Сет Конвент Звёздных Войн? Извини. У неё была открыта верхняя часть. Ты не мог хотя бы сказать Люди-Икс?
Kirsten О, кто-нибудь, остановите его, прежде чем он начнёт петь "Светящийся Гриз".
Seth Делай это, пап. Траволта - твой м#двиг.
Sandy О, спасибо, сын.
Jimmy Ну, мы,Basically, проели весь наш бюджет.
Sandy Ну ты и впрямь не очень умеешь распоряжаться деньгами, а, Куп?
Jimmy Нет, я... действительно не умею.
Seth Вы ребята действительно не будете мне вредить, потому что это было бы так банально.
[они подбирают его]
Seth Полагаю, вы фанаты клише.
Seth Тсс! Мы действуем скрытно!
Seth Я говорил, что хочу на ней жениться, а не встречаться с ней!
Kirsten [по телефону с организатором свадьбы] Цветные огни не подойдут. Только белые, потому что цветные напоминают моему отцу о карнавалах. А он ненавидит этих карнавальных уличных артистов.
Sandy Запись для себя: тусоваться с карнавальными артистами.
Marissa Так вот, моя мама опять пытается затащить меня на кардио-бар. Это её идея о bonding между матерью и дочерью.
Summer Кардио-бар, Куп?
Marissa Она говорит, что это новый Тайбо. Может, я смогу научиться давать ей по #@#$%!
Summer Не думаю, что тебе нужно делать больше кардио.
Marissa Что это должно значить?
Summer Ничего. Просто... я это говорю без всякого скандала, но ты выглядишь немного... хрупко.
Marissa Я ем!
Summer Нет, смотри, я и Зак? Мы просто проводим время вместе. Он не мой парень. Мне не нужен парень, ладно? У меня уже был парень, он уплыл.
Seth Да, жаль, что ты уезжаешь. Мы никогда так не ужинаем.
Kirsten Это не так. Я готовлю всё время.
Seth [фыркает] Пап...
Sandy Прости, дорогая.
[начинает смеяться]
Kirsten Давайте просто поедим.
Sandy Мы не говорим, что хотим, чтобы ты готовила больше.
Seth Ох...
[издает звук шипения]
Seth Чёрт, нет. Ты помнишь инцидент с мясным рулетом в '98?
Kirsten Это был брискет.
Seth Да, именно это я и имел в виду.
Summer Ай, этот бикини такой неудобный. Мне нужно купить новый. Хочешь поехать в Саут-Кост?
Marissa Совершенно верно. Там в среду распродажа Paul Frank.
Summer Среда? Не могу. У меня планы с Заком.
Marissa О, снова планы с Заком, да?
Summer Да. Чем больше времени я провожу с Заком, тем меньше времени у меня, чтобы думать о - Боже, как его там зовут? Высокий как щепка, кудрявые волосы, сбегает как тряпка на яхте, оставляя только записку для своей подруги, которая плакала и плакала из-за него до Четвёртого июля, когда решила, что не плачет из-за тряпок на лодках.
Marissa Сет. Его имя. Сет.
Summer Я знаю. Просто делаю вид, что не знаю, и мне приходится использовать много описательных оскорблений, чтобы выразить свою внутреннюю боль.
Sandy Привет, Кэл. Всегда приятно, хотя, если можно, почему мы встречаемся на парковке?
Caleb Потому что в моем офисе могут следить. Мой дом, твой дом, кто знает, что там замышляют ФБР?
Sandy Ух ты, ты действительно свихнулся, не так ли?
Seth Я не эгоистичный, правда, Райан?
[Райан отворачивается]
Seth Я? Я? Я?
Sandy [обращаясь к Джули о парне, угрожающем ей из-за её роли в порнофильме 80-х] Ты займись Марисой, а я займусь Полковником.
Julie Это отсыл к 'Уйти красиво'.
Sandy Ожидай много таких.
Caleb Что такое "звонок на пузо"?
Sandy Что ты собираешься делать? Угнать машину? Сжечь дом? Ударить капитана ватерпольной команды? Эти корабли уже уплыли, мой друг.
Seth Подожди. Стой. Я никуда не уйду, пока кто-то не расскажет, что произошло прошлой ночью. Мама, не могла бы ты рассказать мне?
[Кирстен уходит]
Seth Мама! Я- О, понял. Я тут только ради юмора.
Kirsten [хмурится] Почему этот ниндзя курит сигарету?
Sandy Дорогая, я на самом деле не думаю, что это ниндзя, ниндзя обычно носят плащи, верно?
Kirsten Ооо, так ниндзя — это как супергерой
Seth [хватит] мама, папа, наслаждайтесь
[встаёт]
Seth Райан
[перешагивает через ноги Сэнди]
Seth дай мне пять минут
Sandy Куда ты идёшь?
[Райан улыбается]
Sandy приходи обратно
Ryan Отличная работа
[Кирстен улыбается, довольная]
Sandy Никогда не стоит недооценивать способность родителей довести своего ребенка до слёз
Саммер Спасибо, что почти намочил мой купальник, Коэн.
Сет На здоровье.
Райан [насмехаясь над Саммер, носовым тоном] Коэн, не могу поверить, что ты это сделал, Коэн.
[усмехается]
Sandy Никогда не женись!
Ryan Я это от тебя уже слышал.
Sandy О, ты услышишь это вновь. Я буду в баре.
Сет Если бы ты была такой чувствительной и нервозной, когда мы встречались, возможно, всё могло бы сложиться иначе.
Seth Потрясающе. Всё это время я думал, что ты хороший парень.
Zach Проснись! Я игрок водного поло. Мы никогда не хорошие парни.
Caleb Nichol Всё из-за Кирстен. Когда ты портил мой ужин, это тоже было из-за неё?
Sandy Нет. Это было только для тебя.
Luke Просто дай мне сигнал, и я завалю Великого Гэтсби.
Summer Ты просто должен снова вскочить на этого коня, Куп! Погнали, лошадка!
Jimmy Если уж ты что-то умеешь делать, так это вытаскивать деньги из богатых стариков.
Seth Сет, Кристен: Ой, ерунда!
Seth Да... да, мне стоит извиниться. Это просто моя гордость.
Ryan Какая гордость?
Seth Да, похоже, ничто не мешает мне.
Сет [о Кейтлин] Она дочь Джимми Купера, кража у нее в крови.
Trey Atwood Райан сказал, что ты много болтаешь.
Seth Да, это своего рода проблема, но надеюсь, что со временем ты это полюбишь.
Summer [после того, как Саммер и Сет заставили Тейлор раскрыть её роман с Дином Хесом] Привет, шлюха.
Seth Ты ожидала кого-то повыше? Потемнее, с прической в стиле пэйджбой?
Summer Добро пожаловать в Террадом, Таунсенд. Ты попалась.
Taylor Townsend [самодовольно] За что, собственно?
Summer Хм. Немного внеучебной активности с Дином Хесом? Да, я видела, как вы целовались на танцах.
Taylor Townsend [самодовольно] И что с этого?
Seth [в замешательстве, к Саммер] Она, конечно, отличный игрок в покер. Я имею в виду, что она весьма хороша.
Summer Да, но если ты и Дин не хотите, чтобы это дело...
Seth [исправляет Саммер] Несоответствующее поведение.
Summer - стало публичным, у нас есть несколько требований. Не так ли?
Seth Да.
Summer Начнём с отмены запрета для Райана Атвуда в Харборе.
Taylor Townsend [безразлично] Можешь говорить кому угодно. Никто не поверит тебе.
Seth [раздосадованно] Она словно блок льда.
Summer Ты готова поставить свою дребезжащую репутацию на кон, Тейлор, мусор? Потому что у меня *огромный* рот и ещё больший список друзей. Мм-хм.
[вынимает Sidekick]
Summer Смотри, это здесь? Sidekick. Рация двадцать первого века. Кого мы радиосвязаем в первую очередь?
Seth Как насчёт моего папы?
Summer Да. 10-4, хороший друг. Так что, что будет? Ты можешь рассказать папе Сета извращённую правду и спасти свою шкуру, или ты можешь рискнуть. Конец связи.
Summer [после того как Тейлор обманула Саммер, заставив её отказаться от поста президента совета] Просто чтобы ты знала, ты и твоя подруга Деин могли выиграть этот раунд, но война ещё не закончена.
Taylor Townsend Что ж, если у тебя нет плана побега, даже не выходи из лодки. Я — человеческое болото.
[уходит]
Summer [попытка выглядеть бессильно, затем останавливает проходящего студента] Что такое болото?
[студент игнорирует её и уходит]
Summer Алло?
[всем в коридоре]
Summer Что такое болото?
Caleb Nichol Просто помни, что бы ни случилось в этом суде, я сделал то, что сделал, ради этой семьи.
[Райан выключает свет, Марисса приближается]
Райан Думал, ты хочешь спать?
Марисса Вдруг не так уж и устала.
Sandy Я никогда не думала, что ты покупаешь на импульсе.
Luke Ты знаешь, ты немного далеко от 8 мили
[снимает капюшон у Райана]
Том Уилингтон Сэнди Коэн, работает в выходные.
Сэнди Том Уилингтон, слава богу, я все еще жив.
Julie Почему ты не можешь за меня порадоваться? Я ведь рада.
Kirsten Было бы здорово, если бы дядя Шон смог быть здесь.
Sandy Не если нам придется платить за выпивку.
Sandy И вы знаете, им действительно находят приемные семьи для детей вашего возраста.
Seth Да, потому что всем нужен абсолютно новый подросток.
[все смотрят на него]
Seth Извините, если я единственный, кто скажет очевидное...
Kirsten Сет.
Seth - Но у нас есть лишнее место, верно? У нас есть домик у бассейна. И всё же вы собираетесь отправить его в групповую квартиру. Я единственный, кто понимает, насколько это отстойно?
Summer Ты должна признать, Куп.
[Марисса смотрит на неё]
Summer Что бы ни случилось, Райан, сталкивающийся с Треем, чтобы отомстить за твою честь — Господи, это так жутко *сексуально*!
[Марисса ничего не говорит]
Summer В мифическом, библейском, самурайском вестерне.
Seth [Выпускной — это тот день] Когда назовут мое имя, э-э, ты *не мог бы* не делать этот крик поддержки, который ты устроил, когда я выиграл в захват флага на выходные с родителями?
Sandy К-какой крик поддержки? О! О, о, о! Смотри на моего парня Кохена! Ты можешь поверить, как он растет? Конкуренция просто в шоке от того, как он всех рвет!
Seth Вот именно. Пожалуйста, не делай этого. Никогда.
[Они улыбаются и смеются]
Marissa Я думаю, нам стоит провести всё лето, просто будучи нормальными.
Ryan Мы не собираемся держать Сета за это?
Marissa Нет, нет. Это было бы невозможно.
Sandy Мы не можем поддаваться на такие угрозы, мы не ведём переговоры с Нюпси!
Seth Может, если бы ты обращала внимание на что-то, кроме этой дурацкой больницы, ты бы заметила, что мама теряла сознание перед ужином.
Sandy Не разговаривай с папой так.
Seth Для этого тебе нужно вести себя как мой отец.
Julie [Гас писает снаружи у её трейлера] Круто, Гас.
Gus Это большие глотки. Они проходят прямо через меня. Подкрадываются ко мне тоже.
Julie Это *красивый* финальный кадр.
Summer Твой комикс превратил этих двоих идиотов в идиотов.
Summer Извини, я не понимаю ссылок до 1990 года.
Райан Кейтлин вернулась.
Саммер Мини Купер?
Сет НЕТ уж, не такой уж и мини.
Sandy Это иронично. Джули уходит от Джимми, выходит за тебя. Теперь он стоит миллион, а ты окажешься на мели.
Seth Чёрт возьми! Я саркастичен.
Ryan То есть, сарказм — это для тебя как дыхание.
Seth Да, папа Саммер считает, что сарказм — это признак слабости.
Ryan Звучит как умный человек.
Seth Слишком сложно для шуток про лодки и Хэнсона?
Sandy Здорово, что ты не сдался после всего этого прелюдии.
Seth Прелюдии-что?
Kirsten Иногда ты так сильно стараешься, что мне трудно тебя ненавидеть.
Sandy Я знаю, это часть моего обаяния.
Kirsten А иногда ты просто делаешь это легким.
Kirsten Мой папа женится на Джули Купер. Джули Купер... моя мачеха.
Jimmy Может, мы купим тебе ещё одну бутылку.
Sandy Да, пей давай.
Kirsten Это нечистый союз. Это столкновение двух штормов. Это апокалипсис для всех нас.
Marissa [почему она не хочет заняться сексом с Д. Дж.] Он - работяга по двору.
Summer Что ж, он может ставить свой грузовик у меня в проезде в любое время.
Caleb Nichol Я пришёл попросить об одолжении.
Caleb Nichol Я пришёл попросить об одолжении.
Sandy Извини, что ты сказал?
Caleb Nichol Ты меня не слышал?
Sandy Нет, я тебя слышал, я... Я просто хочу, чтобы ты сказал это снова.
Lindsay Gardner Может, я не хочу быть дочерью Кейла Нихола.
Zach Слушай, Сэт, я всегда уважал тебя, но если мне придется пожертвовать нашей дружбой ради того, чтобы быть с Саммер, я это сделаю.
Seth Удивительно, все это время я думал, что ты хороший парень.
Zach Проснись, я игрок в водное поло, мы никогда не хорошие парни.
Seth Ну, похоже, мне не придется волноваться о том, чтобы добавить тебя в Atomic County, ты уже там — демон игрок в водное поло, враг иронистов.
Zach И тебе потребуется немного больше, чем шутки и поп-культуры, чтобы завоевать маленькую мисс Искусительницу.
Seth Значит, война.
Zach Война.
Seth Трудно извиняться, если не знаешь, за что именно.
Summer Ну, трудно тебя простить, если ты не понимаешь, за что должен извиняться.
Seth В этом доме чувство времени — это настоящее искусство.
Seth Он не мог пойти туда, потому что это океан.
Julie [к Волчку, который протягивает ей руку для рукопожатия] Убирай свою грязную лапу от меня. Если только не хочешь увидеть, что десять лет Cardio Barre могут сделать с твоим лицом.
Ryan Линдси хочет пообщаться с сестрой, о которой она никогда не знала. Я не могу стать на пути или сделать это всё ради себя, верно?
Seth Нет, это я бы сделал.
Sandy Если всё, что мы будем делать, это отправлять их в комнату и заставлять делать домашку, чему они научатся?
Kirsten Своей домашке.
Seth Так что вы, ребята, будете здесь, а я буду по ту сторону этой звуконепроницаемой стены.
Summer Ты в порядке?
Seth Да, просто аллергическая реакция на вселенную.
Seth Посмотрите на всех этих людей, этих нормальных, неповреждённых людей - в отношениях, в любви.
Seth Вау, он вернулся, люди никогда не уходят и не возвращаются.
Sandy Никто не должен знать, мы можем сказать, что ты уезжаешь в поездку.
Kirsten В этом городе 'поездка' — всегда реабилитация.
Seth Так что ты хочешь сказать, что когда вы с ней поедете в Италию, вы достигнете этой... гармонии.
Summer Слушай, я просто хочу быть с тобой откровенной, чтобы ты мог спланировать свою истерику соответственно.
Marissa Что происходит в молле, остается в молле.
Ryan Ты заходи в палатку, а я останусь здесь и буду смотреть за медведями и охранниками магазина.
[Тейлор заходит в комнату Суммер]
Summer Кто тебя впустил?
Taylor Townsend Я свободно разговариваю с домработницами.
Ryan Иногда нужно позволить богатым людям помочь тебе.
Theresa [после того, как рассказала Мариссе о своих детских надеждах и мечтах] Но, похоже, жизнь не совсем такая, да?
Seth Мама, с другой стороны, Уиспва МcУисп.
Sandy Мы так гордимся.
Kirsten Я не Уисп!
Seth Конечно, не ты.
Sandy Не нужно сарказма.
Seth Я не саркастичен.
Sandy Ну, иногда это сложно понять.
Райан Что ты собираешься делать на ужин?
Тереза Ничего.
Райан Не говори, что ты не голодна, я тебя знаю.
Тереза Я не говорила, что не голодна. Я умираю от голода. Как ты думаешь, почему я такая стервозная?
Seth На самом деле, с тобой рядом, чтобы меня защищать, я немного размяк. Когда никто не пытается меня задеть, действительно, нет нужды в отмщении от Сета Коэна.
Julie [коля к Джими и Хейли] Классный выбор, Джими. Хотя всем очевидно, что ты с ней, потому что не можешь быть с Кирстен. Знаешь, в психологии это, кажется, называется переносом.
Julie Тебе стоит налить ещё бокал шампанского, потому что этот сюрприз ты не найдёшь в интернете.
Seth [Сет одет как пират] Мы с Саммер в состоянии войны.
Sandy Пиратская война?
Sandy Привет, как дела?
[машет рукой]
Sandy Я - Сэнди.
Danny Почему бы тебе не принять душ?
Sandy Что?
Danny Да-да, просто шучу. Мне нравишься такой, какая ты есть.
[шёпотом]
Danny Сэнди, грязная. Сэнди, грязная.
Zach Кто такой Курт Шиллинг, вообще?
Rebecca Bloom Достаточно трудно знакомиться с людьми, когда ты не можешь показать, кто ты на самом деле, и не можешь надолго задерживаться в одном месте.
Sandy Я понимаю, как это может "испортить игру".
Rebecca Bloom "Испортить игру". Так говорят в Ориндже?
Sandy Оставайся рядом. Вскорости будешь говорить "Классно".
Sandy Ну, ты же пыталась заставить его прийти на День благодарения много лет.
Kirsten Единственная причина, по которой он здесь - это потому что его еда не пришла, а игра идёт.
[пьёт]
Sandy Знаешь, не стоит так быстро пить. Ты же на голодный желудок.
Kirsten Не указывай мне, как пить. Лучше скажи ему, чтобы сваливал!
Sandy Сваливал? Кто так говорит?
Kirsten Не суди меня. У меня есть семья, которая не позволяет мне готовить на День благодарения, отец, который использует меня ради моих сладких ямсов, и у нас кончился Мерло!
Anna Тебе нужно немного... уединения?
Sandy Ох...
Marissa [о Райане] Думаю, он меня ненавидит.
Summer Он тебя не ненавидит!
Marissa Он отверг секс!
Summer Возможно, он что-то понял...
Kirsten Джули, всё в порядке?
Julie Дап! Мне не нужны никакие ножи для стейка! Хочешь кофейный пирог?
Seth Давайте подведем итоги. Я промтанцован двумя девушками за одну ночь. И, к сожалению, это не в первый раз.
Summer Вдруг моя семья больше не кажется такой дисфункциональной.
Marissa Ты же понимаешь, что это тоже моя семья?
Sandy Мы лохи.
Kirsten Это было не очень гладко.
Sandy Я же говорил, что это плохая идея.
Kirsten Нет, ты не говорил!
Seth Не хочу знать. Плевать.
Summer Кажется, я немного спятила, не так ли?
Marissa Немного.
Sandy [о своей матери, говорящей о нём] Если ты счастлив, значит, ты не работаешь достаточно усердно.
Seth Верно. Это сложно. Это усложняется тем, что есть Эдди, и этот Эдди, похоже, все еще испытывает чувства к Терезе. На самом деле это делает этот романтический треугольник скорее романтическим... ромбом.
Seth [делая комплимент родительским навыкам Сэнди и Кирстен] Эй, парень, они меня воспитали, понял? Доказательство, заваруха. Говоря о заварухе, Мама, у нас есть тапиока на разлив?
Seth Нет. А что насчет денег на поездку Райана и Сета в Европу, дружище? Вернись обратно. Мы могли бы взять Веспы.
Seth [показывая свои фейковые удостоверения Мариссе] Севи Себульский из Менло-Парка. Рад с вами познакомиться. Знакомьтесь, мой коллега, Марти Навис.
Сет [о сексе с Самер в первый раз] Райан, я был Немо, я просто хотел вернуться домой.
Seth Ну, если тебе что-то понадобится, я возьму ночную смену.
Ryan Думаю, мы справимся.
Seth Я боялся, что ты это скажешь.
Sandy Обещаю, я лучше отправлю тебя в тюрьму, чем полезу в постель с твоим отцом.
Кирстен Джули, я не собираюсь в место под названием «Зоопарк для животных». Ты не знаешь, где были эти питомцы.
Sandy Только потому, что ты уезжаешь, это не значит, что я тебя отпущу.
Summer Кстати, мы не занимаемся сексом.
Seth Отлично. Боли и страданий вокруг нас и так хватает.
Caleb Nichol Что за чёрт это такое?
Caleb Nichol Что за чёрт это такое?
Sandy Это моя мамина мясная запеканка.
Caleb Nichol [оглядывается] О, боже, твоя мама здесь?
Sandy Её рецепт. Я тестирую повара. Хочешь немного?
Caleb Nichol На самом деле, я думаю, что вид твоей маминой мясной запеканки превратил меня в вегетарианца.
Caleb Nichol На самом деле, я думаю, что вид твоей маминой мясной запеканки превратил меня в вегетарианца.
Caleb Что это за цветочный грузовик делает у нас в подъезде? У меня такое ощущение, что он здесь каждую неделю.
Julie Потому что он здесь.
Caleb Каждую неделю нам доставляют цветы?
Julie Да, Кэл. Это живые существа. Они умирают.
Caleb Ты не слышишь щелчки на телефоне? Каждый раз, когда я пытаюсь набрать номер, клянусь, слышу щелчки.
Julie Ладно, Никсон. Ты что, параноик?
Саммер Райан. Прости, я думала, что ты злой мачеха.
Райан Она впустила меня. Кажется, милая.
Саммер Да, ну она только что поменяла антидепрессанты. Дай ей день.
Caleb Спасибо за то, что позволил мне провести ночь в тюрьме. Это была самая отвратительная, самая бесчеловечная ночь в моей жизни.
Sandy Ну, учитывая, что это сказал парень, который женился на Джули Купер, это что-то значит.
D.J. Наверное, мне стоит приготовиться к драме, а?
Marissa Ты даже не представляешь.
Seth Как прошла вечеринка, папа?... Думаю, кто-то вызвал полицию.
Sandy Почему бы нам не сдаться? О, сдайся со мной, детка! Мы можем позволить этой ужасной парочке разрушить наши карьеры, или просто посидеть здесь, наслаждаться непристойными количествами Доктора Фила и разрушить их сами.
Summer Знаешь, Коэн, с руками на руле и ветром в волосах
[смотрит на Сета, кивает]
Summer ты реально выглядел довольно привлекательно.
Seth Дай угадать, Саммер, у тебя есть
[пожимает плечами, amused]
Seth слабость к морякам.
[улыбается]
Summer [скривила лицо] Фу, Коэн, и это еще не всё.
Seth Нет, ааа.
Summer Где, если не в «Сети», билеты всегда в избытке, а музыка никогда не настолько громкая, чтобы перекрывать разговор?
Kirsten Это конец?
Sandy Обещаю, это никогда не начиналось.
Seth Ты на самом деле злишься на меня за то, что я ревную тебя к Заку?
Summer Ты хочешь, чтобы я пошла с тобой, да?
Seth Хочу, чтобы ты пошла со мной? Саммер, ты моя маленькая снежная ангелочка.
Ryan Что ты от меня хочешь?
Marissa Я хочу тебя.
Сэди Кэмпбелл [указывая на синяки на лице Райана] И что ты скажешь родителям про своё лицо?
Райан Санди и Кирстен к этому привыкли.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Адам Броди
Адам Броди
Adam Brody
Бен МакКензи
Бен МакКензи
Ben McKenzie
Рэйчел Билсон
Рэйчел Билсон
Rachel Bilson
Миша Бартон
Миша Бартон
Mischa Barton
Питер Галлахер
Питер Галлахер
Peter Gallagher
Тейт Донован
Тейт Донован
Tate Donovan
Келли Роуэн
Келли Роуэн
Kelly Rowan
Самира Армстронг
Самира Армстронг
Samaire Armstrong
Нави Рават
Navi Rawat
Отем Ризер
Отем Ризер
Autumn Reeser
Melinda Clarke
Крис Кармак
Chris Carmack
Майкл Кэссиди
Майкл Кэссиди
Michael Cassidy
Alan Dale
Alan Dale
Алан Дэйл
Alan Dale
Логан Маршалл-Грин
Логан Маршалл-Грин
Logan Marshall-Green
Майкл Рейли Бурк
Майкл Рейли Бурк
Michael Reilly Burke
Свен Холмберг
Свен Холмберг
Sven Holmberg
Шеннон Лучио
Шеннон Лучио
Shannon Lucio
Брэт Харрисон
Bret Harrison
Ким Делани
Kim Delaney
Николас Гонсалес
Николас Гонсалес
Nicholas Gonzalez
Никки Рид
Никки Рид
Nikki Reed
