Seth[пытается выглядеть невиновным, затем uncontrollably смеется] Я под кайфом? Нет. Нет! Давай, чувак, мне нравится, когда ты пытаешься пошутить, но я бы не стал - я бы не стал бросать свою работу, избивая людей. Я бы.
Seth[Райан находит пепельницу с косяками] Не знаю, как это здесь оказалось.
Taylor Townsend'Потому что все знают, что Марисса была популярной, а Сет, без обид, но ты ведь не стал круче за эти два года. Все так себя вели, потому что боялись Раяна Атвуда. Даже будучи старшеклассником, ты все равно остаешься почти самым большим задротом в Ньюпорте.
Summer[перебивает Тейлор] О-о, нет. Ладно, послушай меня, шл#ха, только потому, что ты говоришь действительно подлые вещи, как будто очень милым голосом, не значит, что мы не понимаем, что ты всего лишь какая-то глупая маленькая шл#ха!
SummerДа. Чем больше времени я провожу с Заком, тем меньше времени у меня, чтобы думать о - Боже, как его там зовут? Высокий как щепка, кудрявые волосы, сбегает как тряпка на яхте, оставляя только записку для своей подруги, которая плакала и плакала из-за него до Четвёртого июля, когда решила, что не плачет из-за тряпок на лодках.
Sandy[о своей матери, говорящей о нём] Если ты счастлив, значит, ты не работаешь достаточно усердно.
SethВерно. Это сложно. Это усложняется тем, что есть Эдди, и этот Эдди, похоже, все еще испытывает чувства к Терезе. На самом деле это делает этот романтический треугольник скорее романтическим... ромбом.
Seth[делая комплимент родительским навыкам Сэнди и Кирстен] Эй, парень, они меня воспитали, понял? Доказательство, заваруха. Говоря о заварухе, Мама, у нас есть тапиока на разлив?
SethНет. А что насчет денег на поездку Райана и Сета в Европу, дружище? Вернись обратно. Мы могли бы взять Веспы.
Seth[показывая свои фейковые удостоверения Мариссе] Севи Себульский из Менло-Парка. Рад с вами познакомиться. Знакомьтесь, мой коллега, Марти Навис.
Сет[о сексе с Самер в первый раз] Райан, я был Немо, я просто хотел вернуться домой.
SethНу, если тебе что-то понадобится, я возьму ночную смену.
SethКак прошла вечеринка, папа?... Думаю, кто-то вызвал полицию.
SandyПочему бы нам не сдаться? О, сдайся со мной, детка! Мы можем позволить этой ужасной парочке разрушить наши карьеры, или просто посидеть здесь, наслаждаться непристойными количествами Доктора Фила и разрушить их сами.
SummerЗнаешь, Коэн, с руками на руле и ветром в волосах
[смотрит на Сета, кивает]
Summerты реально выглядел довольно привлекательно.