Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

О.С. – Одинокие сердца 2003 - 2007 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала О.С. – Одинокие сердца
Киноафиша Сериалы О.С. – Одинокие сердца Сезоны Сезон 1
The O.C.
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 августа 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 27
Продолжительность сезона 18 часов 54 минуты

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 20 голосов
7.6 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «О.С. – Одинокие сердца»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
5 августа 2003
Макет The Model Home
Сезон 1 Серия 2
12 августа 2003
Игра The Gamble
Сезон 1 Серия 3
19 августа 2003
Дебют The Debut
Сезон 1 Серия 4
26 августа 2003
Аутсайдер The Outsider
Сезон 1 Серия 5
2 сентября 2003
Девушка The Girlfriend
Сезон 1 Серия 6
9 сентября 2003
Побег The Escape
Сезон 1 Серия 7
16 сентября 2003
Спасение The Rescue
Сезон 1 Серия 8
29 октября 2003
Холмы The Heights
Сезон 1 Серия 9
5 ноября 2003
Лучшая пара The Perfect Couple
Сезон 1 Серия 10
12 ноября 2003
Возвращение домой The Homecoming
Сезон 1 Серия 11
19 ноября 2003
Секрет The Secret
Сезон 1 Серия 12
26 ноября 2003
Самая лучшая Рождествука The Best Chrismukkah Ever
Сезон 1 Серия 13
3 декабря 2003
Обратный отсчет The Countdown
Сезон 1 Серия 14
17 декабря 2003
Третий лишний The Third Wheel
Сезон 1 Серия 15
7 января 2004
Связи The Links
Сезон 1 Серия 16
14 января 2004
Конкуренты The Rivals
Сезон 1 Серия 17
21 января 2004
Истина The Truth
Сезон 1 Серия 18
11 февраля 2004
Разбитое сердце The Heartbreak
Сезон 1 Серия 19
18 февраля 2004
Теленовелла The Telenovela
Сезон 1 Серия 20
25 февраля 2004
До свидания, девушка The Goodbye Girl
Сезон 1 Серия 21
3 марта 2004
Лос-Анджелес The L.A.
Сезон 1 Серия 22
24 марта 2004
Бабушка The Nana
Сезон 1 Серия 23
31 марта 2004
Предложение The Proposal
Сезон 1 Серия 24
14 апреля 2004
Устроитель торжества The Shower
Сезон 1 Серия 25
21 апреля 2004
Стриптиз The Strip
Сезон 1 Серия 26
28 апреля 2004
Узы, которые связывают The Ties That Bind
Сезон 1 Серия 27
5 мая 2004
График выхода всех сериалов
3 главные глупости финального сезона «Очень странных дел»: из-за них каждый второй был готов бросить сериал
Так вот кого сыграл Маколей Калкин в «Фоллауте»: зря фанаты игр делали ставку на Цезаря
Большой дом, отдых на курорте и собственное кафе: пока дети смотрят «Трех котов», взрослые ломают голову, кто же там за все платит
Насколько подорожали покупки Кевина из «Один дома» в магазине за 35 лет? В 2025 году такой фильм превратился бы в хоррор
Теперь она, нарядная, в тест к нам пришла: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с украшенной елкой
«Да я Пеннивайза так не боялась!»: 100 лет назад в СССР вышел «новогодний» мультфильм пострашнее любого ужастика
Как сложилась жизнь первой красавицы СССР Кустинской: упущенная роль в «Девчатах», звание «советской Брижит Бардо» и 6 неудачных браков
За 60+ лет «Девчат» посмотрели многие, но книгу читали не все: там судьбы героинь сложились иначе – Наде не повезло больше всех
Посмотрели «Иронию судьбы» по традиции? А теперь тест: покажет, помните ли вы 7 деталей из хита СССР
Режиссер культовой «Обители зла» обожает русские мульты настолько, что предложил жене сыграть Лунтика: «Для Маши – старовата»
Что в коробке? Финальный твист «Семи» годами изводил фанатов, Финчер был не в силах промолчать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше