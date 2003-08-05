3 главные глупости финального сезона «Очень странных дел»: из-за них каждый второй был готов бросить сериал

Так вот кого сыграл Маколей Калкин в «Фоллауте»: зря фанаты игр делали ставку на Цезаря

Большой дом, отдых на курорте и собственное кафе: пока дети смотрят «Трех котов», взрослые ломают голову, кто же там за все платит

Насколько подорожали покупки Кевина из «Один дома» в магазине за 35 лет? В 2025 году такой фильм превратился бы в хоррор

Теперь она, нарядная, в тест к нам пришла: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с украшенной елкой

«Да я Пеннивайза так не боялась!»: 100 лет назад в СССР вышел «новогодний» мультфильм пострашнее любого ужастика

Как сложилась жизнь первой красавицы СССР Кустинской: упущенная роль в «Девчатах», звание «советской Брижит Бардо» и 6 неудачных браков

За 60+ лет «Девчат» посмотрели многие, но книгу читали не все: там судьбы героинь сложились иначе – Наде не повезло больше всех

Посмотрели «Иронию судьбы» по традиции? А теперь тест: покажет, помните ли вы 7 деталей из хита СССР

Режиссер культовой «Обители зла» обожает русские мульты настолько, что предложил жене сыграть Лунтика: «Для Маши – старовата»