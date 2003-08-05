Меню
О.С. – Одинокие сердца 2003 - 2007 1 сезон
The O.C.
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
5 августа 2003
Год выпуска
2003
Количество серий
27
Продолжительность сезона
18 часов 54 минуты
Рейтинг сериала
7.6
Оцените
20
голосов
7.6
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «О.С. – Одинокие сердца»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Пилот
Pilot
Сезон 1
Серия 1
5 августа 2003
Макет
The Model Home
Сезон 1
Серия 2
12 августа 2003
Игра
The Gamble
Сезон 1
Серия 3
19 августа 2003
Дебют
The Debut
Сезон 1
Серия 4
26 августа 2003
Аутсайдер
The Outsider
Сезон 1
Серия 5
2 сентября 2003
Девушка
The Girlfriend
Сезон 1
Серия 6
9 сентября 2003
Побег
The Escape
Сезон 1
Серия 7
16 сентября 2003
Спасение
The Rescue
Сезон 1
Серия 8
29 октября 2003
Холмы
The Heights
Сезон 1
Серия 9
5 ноября 2003
Лучшая пара
The Perfect Couple
Сезон 1
Серия 10
12 ноября 2003
Возвращение домой
The Homecoming
Сезон 1
Серия 11
19 ноября 2003
Секрет
The Secret
Сезон 1
Серия 12
26 ноября 2003
Самая лучшая Рождествука
The Best Chrismukkah Ever
Сезон 1
Серия 13
3 декабря 2003
Обратный отсчет
The Countdown
Сезон 1
Серия 14
17 декабря 2003
Третий лишний
The Third Wheel
Сезон 1
Серия 15
7 января 2004
Связи
The Links
Сезон 1
Серия 16
14 января 2004
Конкуренты
The Rivals
Сезон 1
Серия 17
21 января 2004
Истина
The Truth
Сезон 1
Серия 18
11 февраля 2004
Разбитое сердце
The Heartbreak
Сезон 1
Серия 19
18 февраля 2004
Теленовелла
The Telenovela
Сезон 1
Серия 20
25 февраля 2004
До свидания, девушка
The Goodbye Girl
Сезон 1
Серия 21
3 марта 2004
Лос-Анджелес
The L.A.
Сезон 1
Серия 22
24 марта 2004
Бабушка
The Nana
Сезон 1
Серия 23
31 марта 2004
Предложение
The Proposal
Сезон 1
Серия 24
14 апреля 2004
Устроитель торжества
The Shower
Сезон 1
Серия 25
21 апреля 2004
Стриптиз
The Strip
Сезон 1
Серия 26
28 апреля 2004
Узы, которые связывают
The Ties That Bind
Сезон 1
Серия 27
5 мая 2004
