Украинский драматический сериал «Дело рук утопающих» – это история, которая разворачивается в небольшом провинциальном городе под названием Новые Плавни. Жизнь там протекает спокойно, а местные жители убеждены, что с ними никогда не произойдет ничего ужасного, ведь все неприятности в случае чего решат представители местной администрации, которым они доверили это право. Но когда Новым Плавням из-за продолжительных ливней угрожает затопление, горожане понимают, что надеяться могут только на самих себя.