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Киноафиша Сериалы Дело рук утопающих
Дело рук утопающих (2021 - …) Дело рук утопающих 16+
Год выпуска 2021
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Домашний
Телеканал Україна
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

Украинский драматический сериал «Дело рук утопающих» – это история, которая разворачивается в небольшом провинциальном городе под названием Новые Плавни. Жизнь там протекает спокойно, а местные жители убеждены, что с ними никогда не произойдет ничего ужасного, ведь все неприятности в случае чего решат представители местной администрации, которым они доверили это право. Но когда Новым Плавням из-за продолжительных ливней угрожает затопление, горожане понимают, что надеяться могут только на самих себя.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Крыжановский
Петр Рыков
Петр Рыков
Елена Шилова
Фатима Горбенко
Марк Дробот
Марк Дробот
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дело рук утопающих - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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