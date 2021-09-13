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Дело рук утопающих 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дело рук утопающих
Киноафиша Сериалы Дело рук утопающих Сезоны Сезон 1

Дело рук утопающих 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дело рук утопающих»

В 1 сезоне сериала «Дело рук утопающих» в небольшом городке Новые Плавни сложилась опасная и полная драматизма ситуация. Из-за проливных дождей, не прекращающихся уже долгое время, этим краям угрожает затопление. Все усугубляется, когда на местной ГЭС повреждается плотина – ведь неподалеку от нее находятся склады с химикатами. Горожане рассчитывают на то, что власти примут меры в экстренных условиях, но они бездействуют. На фоне природной катастрофы двое людей сталкиваются с личными трудностями. Полицейского Алексея Терещенко за нарушение сослали в провинцию, а молодая преподавательница оказалась подозреваемой в убийстве.

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Список серий сериала Дело рук утопающих График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 сентября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 сентября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 сентября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 сентября 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
15 сентября 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
15 сентября 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 сентября 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
16 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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