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Марк Дробот
Mark Drobot
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Персоны
Марк Дробот
Марк Дробот
Mark Drobot
Дата рождения
27 августа 1986
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Киев, Украина
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Биография Марка Дробот
Родился 27 августа 1986 года. Киев, СССР (Украина).
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Популярные фильмы
8.0
Исчезающие следы
(2020)
5.6
Ночь святого Валентина
(2016)
4.4
Балерина
(2017)
Фильмография Марка Дробот
Нарисуй мне маму
драма, мелодрама, мини-сериал
2021, Украина
Дело рук утопающих
драма, мелодрама
2021, Украина
Формула счастья
мелодрама
2021, Украина
8
Исчезающие следы
драма, детектив
2020, Украина
Другая я
драма, мелодрама, мини-сериал
2018, Украина
Танец мотылька
драма, мелодрама, мини-сериал
2017, Украина
4.4
Балерина
драма, мистика
2017, Украина
5.6
Ночь святого Валентина
Ніч Святого Валентина
комедия
2016, Украина
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