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Дина и доберман 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дина и доберман
Киноафиша Сериалы Дина и доберман Сезоны Сезон 1

Дина и доберман 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дина и доберман»

В 1 сезоне сериала «Дина и доберман» на фронте Второй мировой идут практически непрерывные бои, в которых гибнут тысячи солдат. Руководство советской армии приказывает создать при военных частях экспериментальные собачьи отряды. Один из них возглавляет командир Александр Мазовер – строгий и нелюдимый мужчина в годах. Его задача – подготовить бесстрашных псов, способных выследить врага, разыскать бомбу, доставить послание или даже защитить солдат в рукопашном бою. Среди его подопечных оказывается доберман Джульбарс и его любимая хозяйка – веселая, юная и смешливая девушка Дина Волкац.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Дина и доберман» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 февраля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 февраля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 февраля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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