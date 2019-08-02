Сериал «Девушка с плеером» – это русско-британский детектив о родственных узах. В Лондоне пропадает без вести молодая девушка Джен, приехавшая учиться из России. В родной стране у нее остается младшая сестра Ника. Она не может принять смерть родного человека и решает во что бы то ни стало разыскать сестру, где бы она ни была. Через несколько лет Ника тоже поступает в один из лондонских университетов и идет по следу Джен. Единственная подсказка, которая есть у девушки, – песни на стареньком плеере сестры.