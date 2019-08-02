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Киноафиша Сериалы Девушка с плеером
Девушка с плеером (2019 - 2019) Девушка с плеером 18+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 16 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность 1 час 36 минут
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О чем сериал

Сериал «Девушка с плеером» – это русско-британский детектив о родственных узах. В Лондоне пропадает без вести молодая девушка Джен, приехавшая учиться из России. В родной стране у нее остается младшая сестра Ника. Она не может принять смерть родного человека и решает во что бы то ни стало разыскать сестру, где бы она ни была. Через несколько лет Ника тоже поступает в один из лондонских университетов и идет по следу Джен. Единственная подсказка, которая есть у девушки, – песни на стареньком плеере сестры.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Терри Суини
Екатерина Шумакова
Екатерина Шумакова
Алан Эмрис
Алан Эмрис
Джек Парр
Люк Хобсон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Девушка с плеером - Сезон 1 Сезон 1
2019, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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