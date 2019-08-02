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Девушка с плеером 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Девушка с плеером
Киноафиша Сериалы Девушка с плеером Сезоны Сезон 1

Девушка с плеером 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 августа 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 1 час 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Девушка с плеером»

В 1 сезоне сериала «Девушка с плеером» русская студентка по имени Ника отправляется учиться в Лондон. Однако престижное образование и жизнь в одной из европейских столиц – отнюдь не главное, что привело ее в Великобританию. Когда-то у Ники была старшая сестра Джен, которая тоже училась в этом городе, гуляла по его улицам… и однажды бесследно пропала, оставив после себя только старенький плеер с любимыми песнями. День за днем и год за годом Ника перечитывает последнюю переписку с сестрой, слушает ее музыку и рассматривает ее фотографии с друзьями. Девушке кажется, что в Лондоне она сможет сама отыскать пропавшую Джен.

Рейтинг сериала

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Список серий 1-го сезона сериала «Девушка с плеером» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 августа 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 августа 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 августа 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 августа 2019
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
2 августа 2019
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
2 августа 2019
График выхода всех сериалов
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