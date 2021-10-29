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Карппи 2018 - 2021, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Карппи
Киноафиша Сериалы Карппи Сезоны Сезон 3

Karppi 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 29 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Карппи»

В 3 сезоне сериала «Карпи» история детектива Софии Карпи продолжается. Женщина, которая потеряла любимого мужа в результате вооруженного ограбления, в одиночку воспитывает сына и находит утешение в работе. Вместе со своим молодым напарником Нурми Сакари она возвращается на службу, чтобы отвлечься от постоянной душевной боли. Они распутывают дело, связанное с насильственной смертью женщины, которая незадолго до гибели таинственным образом пропала, а также ищут связь между коррупционными схемами в строительной компании и двойным убийством. Главная задача детективов – вывести преступников на чистую воду.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Карппи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Клетка Häkki
Сезон 3 Серия 1
29 октября 2021
Задняя комната Takahuone
Сезон 3 Серия 2
29 октября 2021
Контейнер Kontti
Сезон 3 Серия 3
29 октября 2021
Kos
Сезон 3 Серия 4
29 октября 2021
Канзас Kansas
Сезон 3 Серия 5
29 октября 2021
Дорога Tie
Сезон 3 Серия 6
29 октября 2021
Карта памяти Muistitikku
Сезон 3 Серия 7
29 октября 2021
Руины Rauniot
Сезон 3 Серия 8
29 октября 2021
График выхода всех сериалов
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