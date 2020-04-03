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Карппи 2018 - 2021 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Карппи
Киноафиша Сериалы Карппи Сезоны Сезон 2

Karppi 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Карппи»

Во 2 сезоне сериала «Карпи» приключения финских детективов Софии Карпи и Сакари Нурми продолжаются. На этот раз напарникам предстоит установить связь между беспощадными убийствами и коррупционными схемами. София и Нурми приступают к расследованию двойного убийства, которое может иметь непосредственное отношение к крупному строительному проекту. Сыщики должны разгадать смысл подсказки, которую преступник нанес кровью. При этом Карпи приходится совмещать свои профессиональные обязанности с ролью матери. Ей предстоит серьезный разговор с сыном, поведение которого оставляет желать лучшего. 

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Карппи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Шепот звезд Tähtien kuiskailua
Сезон 2 Серия 1
3 апреля 2020
Мелика Meelika
Сезон 2 Серия 2
3 апреля 2020
Образ правосудия Oikeuden jumalatar
Сезон 2 Серия 3
3 апреля 2020
Торг Vaihtokaupat
Сезон 2 Серия 4
3 апреля 2020
Палдиски Paldiski
Сезон 2 Серия 5
3 апреля 2020
Пропавший Kadonneet
Сезон 2 Серия 6
3 апреля 2020
Сигнал бедствия Mayday
Сезон 2 Серия 7
3 апреля 2020
Темные воды Mustaa vettä
Сезон 2 Серия 8
3 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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