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Карппи 2018 - 2021 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Карппи
Киноафиша Сериалы Карппи Сезоны Сезон 1

Karppi 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Карппи»

В 1 сезоне сериала «Карпи» действие происходит в Финляндии. В центре событий оказывается молодая женщина-детектив по имени София Карпи. Проходит несколько месяцев после того, как женщина пережила трагическую утрату. Она возвращается к работе и приступает к очередному расследованию. На строительной площадке найден труп молодой женщины, зарытый в землю. Выясняется, что жертва была связана со строительной компанией из Хельсинки. Детектив Карпи при содействии своего напарника Нурми выходит на след одного из клиентов погибшей. Этот человек имел массу претензий к тому, как она выполняла свою работу.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Карппи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Вдова Leski
Сезон 1 Серия 1
14 марта 2018
Вечеринка Juhlat
Сезон 1 Серия 2
14 марта 2018
Добряк Maailmanparantaja
Сезон 1 Серия 3
14 марта 2018
Похищение Kaappaus
Сезон 1 Серия 4
14 марта 2018
Брат Veli
Сезон 1 Серия 5
14 марта 2018
Возрастающая боль Kasvukipuja
Сезон 1 Серия 6
14 марта 2018
Корни Juuret
Сезон 1 Серия 7
14 марта 2018
Терапия Terapiaa
Сезон 1 Серия 8
14 марта 2018
Добрые самаритяне Hyväntekijä
Сезон 1 Серия 9
14 марта 2018
В одиночку Yksin
Сезон 1 Серия 10
14 марта 2018
Раны Ruhjeita
Сезон 1 Серия 11
14 марта 2018
Начало Alku
Сезон 1 Серия 12
14 марта 2018
График выхода всех сериалов
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