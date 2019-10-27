Главная героиня детективно-мелодраматического сериала «Компаньонка» – молодая девушка-фотограф Елизавета. На одном из светских мероприятий она знакомится с бизнесменом Олегом Орловым. Тот признается, что его дочь тяжело больна, и просит обаятельную и добрую Лизу скрасить досуг девочки. Она становится компаньонкой и лучшей подругой маленькой Саши. Выясняется, что девочка постоянно видит во сне мертвую мать, которая зовет ее к себе в могилу. Никто не верит ребенку, пока Лиза сама не видит «призрака».