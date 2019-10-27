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Киноафиша Сериалы Компаньонка
Компаньонка (2019 - 2019) Компаньонка 16+
Год выпуска 2019
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Домашний
Телеканал Україна
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Главная героиня детективно-мелодраматического сериала «Компаньонка» – молодая девушка-фотограф Елизавета. На одном из светских мероприятий она знакомится с бизнесменом Олегом Орловым. Тот признается, что его дочь тяжело больна, и просит обаятельную и добрую Лизу скрасить досуг девочки. Она становится компаньонкой и лучшей подругой маленькой Саши. Выясняется, что девочка постоянно видит во сне мертвую мать, которая зовет ее к себе в могилу. Никто не верит ребенку, пока Лиза сама не видит «призрака».

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Стрельников
Даниил Каменский
Андрей Дебрин
Валерий Панков
Валерий Панков
Дмитрий Сова
Дмитрий Сова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Компаньонка - Сезон 1 Сезон 1
2019, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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