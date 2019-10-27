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Компаньонка 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Компаньонка
Киноафиша Сериалы Компаньонка Сезоны Сезон 1

Компаньонка 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Компаньонка»

В 1 сезоне сериала «Компаньонка» талантливая девушка-фотограф Лиза участвует в фотовыставке. Во время фуршета к ней подходит обаятельный мужчина – бизнесмен Олег Орлов. Слово за слово, Лиза узнает, что у Орлова есть дочка, которая серьезно больна. Девочке нужна любовь и поддержка, но она не подпускает к себе ни отца, ни его новую жену Кристину, потому что скучает по маме. Девушка соглашается помочь Олегу и стать няней и «компаньонкой» Саши. Они находят общий язык, и девочка признается, что по ночам ее преследует призрак матери. Самое удивительное, что этого «духа» начинает видеть и сама Лиза. Она решает выяснить, кто и зачем пугает ребенка.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Компаньонка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 октября 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 октября 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 октября 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 октября 2019
График выхода всех сериалов
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