В 1 сезоне сериала «Агеев» подполковник Антон Агеев отличается тяжелым характером и пользуется необычными методами во время розыскных мероприятий. Но заместителю начальника угрозыска приходится мириться с этим из-за высокой эффективности Антона. Кира Кириллова, которая появилась в отделе несколько лет назад, сумела установить доверительные отношения с Агеевым. Но все меняется после того, как он замечает ее странное поведение на месте убийства. У подполковника появляются причины думать, что его коллега связана с преступлением и знает гораздо больше, чем говорит. Агеев рассказывает обо всем психологу Надежде Новицкой...