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План Случайная связь 2018 - 2022 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала План Случайная связь
Киноафиша Сериалы План Случайная связь Сезоны Сезон 2

Plan Cœur 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 9 минут
О чем 2-й сезон сериала «План Случайная связь»

Во 2 сезоне сериала «План Случайная связь» проходит несколько месяцев после того, как Эльза простилась со своими подругами. И вот девушка возвращается в столицу. Она не уверена, что хочет снова встречаться со своими приятельницами. Кроме того, у девушки появились секреты, которые она тщательно скрывает, стыдясь рассказывать кому бы то ни было. Но тайны плохо сказываются на личной жизни Эльзы и на ее дружеских отношениях. Тем временем Милу и Шарлотта оказывают помощь Максу в поисках нового имиджа. Кроме того, Милу открывает для себя новый мир, а предпринимательская деятельность Шарлотты может закончиться плачевно.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «План Случайная связь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
План «Возвращение домой» Plan Retour
Сезон 2 Серия 1
11 октября 2019
План «Лама» Plan Lama
Сезон 2 Серия 2
11 октября 2019
План «Резерв» Plan de Secours
Сезон 2 Серия 3
11 октября 2019
План «Съем» Plan Drague
Сезон 2 Серия 4
11 октября 2019
План «После» Plan d'Après
Сезон 2 Серия 5
11 октября 2019
План «Любовь» Plan Cœur
Сезон 2 Серия 6
11 октября 2019
Ограниченный план Plan Confiné.e.s
Сезон 2 Серия 7
26 августа 2020
График выхода всех сериалов
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